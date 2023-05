Lago di Garda più sicuro, varata nuova idroambulanza della Croce Rossa

Un nuovo mezzo per il soccorso in acqua per il progetto Lago Sicuro, che da anni vede protagonista la Croce Rossa di Bardolino Baldo-Garda nella risposta alle emergenze sulle acque della sponda veronese del Lago di Garda. Ieri, 6 maggio, sullo scivolo antistante Villa Carrara-Bottagisio, a Bardolino, è stata varata una nuova idroambulanza, alla presenza della vicepresidente della Regionale del Veneto Elisa De Berti e di gran parte dei sindaci dell'area baldo-gardesana.

Il nuovo mezzo è un potente concentrato di tecnologia, al servizio della sicurezza sia delle persone soccorse sia dei soccorritori. I suoi motori gli permettono di raggiungere velocità anche di 46 nodi mentre la particolare struttura brevettata rende lo scafo molto resistente e in grado di assorbire gli urti.

La prua dell’idroambulanza è pensata per permettere, con una passerella, di far salire e scendere l’equipaggio in completa sicurezza anche dove l’attracco ai pontili risulti difficile a causa di una profondità dell’acqua troppo scarsa. Una gru, posta a poppa, consente di recuperare l’infortunato direttamente dall’acqua mentre sull’imbarcazione viene assistito da un’ampia area sanitaria attrezzata con un monitor lifepack, il massaggiatore cardiaco Lucas, due bombole d’ossigeno e i diversi presidi che fanno parte anche dell’allestimento di una normale ambulanza.

L’imbarcazione è equipaggiata, inoltre, con strumenti radio e di navigazione che permettono di operare in sicurezza anche situazioni di scarsa visibilità. Questo, insieme di caratteristiche rendono la nuova idroambulanza un’eccellenza unica sul territorio nazionale.

Il progetto è reso possibile grazie al sostegno della Regione Veneto, dei Comuni di Bardolino, Brenzone sul Garda, Castelnuovo sul Garda, Garda, Lazise, Malcesine, Peschiera del Garda e Torri del Benaco, di aziende, associazioni e privati cittadini.