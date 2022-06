Nuova Ecomobile per Amia: «Fiore all’occhiello nel panorama dei servizi di rifiuti a livello nazionale»

Il sindaco Federico Sboarina ed il presidente di Amia Bruno Tacchella hanno presentato sabato mattina, presso il mercato dello stadio a Verona, la nuova Ecomobile, con la presenza dei membri del Cda della società di via Avesani.

Un servizio, quello dell’ecomobile, offerto con successo da Amia ormai da diversi anni, che vede tali strutture presenti giornalmente a rotazione in tutti i mercati rionali di Verona. Un servizio che si arricchisce ulteriormente grazie al nuovo centro mobile, dove tutti i cittadini potranno conferire rifiuti quali, medicinali scaduti, accumulatori al piombo (batterie auto), pile, olio alimentare, lampade a basso consumo, tubi al neon, bombolette spray, piccoli elettrodomestici, toner e tanto altro. Rifiuti successivamente pesati e registrati con estrema precisione secondo un apposito codice identificativo, al fine di ottimizzarne lo smaltimento o il possibile riuso. L’ecomobile funge quindi da piccolo ecocentro itinerante, agevolando così il cittadino nello smaltimento/recupero di piccole quantità di rifiuto (soprattutto pericolose), senza che debba recarsi presso le isole ecologiche. Rappresenta inoltre un fondamentale punto d’informazione sui servizi svolti dalla società, dove gli operatori divulgano utili e dettagliate notizie su una corretta separazione domestica delle differenti tipologie di rifiuto. Nei mesi scorsi la struttura è stata inoltre utilizzata da Amia per la realizzazione di numerose campagne di sensibilizzazione, quali quella contro l’abbandono di mozziconi, la consegna di materiale informativo, di gadgets a tema, dell’utile dizionario di rifiuti e altro ancora. Tutte iniziative che hanno riscosso particolare attenzione, partecipazione e soddisfazione da parte dei cittadini veronesi. Da qui la decisione dei vertici della società di via Avesani di affiancare all’ ecomobile attualmente utilizzata, anche la nuova attrezzatura denominata “Centro Ambiente Mobile” (CAM), presentata oggi. Una struttura completamente informatizzata, esteticamente accattivante e gradevole, in quanto rivestita da immagini che rappresentano gli scorci emblematici della città, totalmente ecosostenibile poiché alimentata da un impianto fotovoltaico ed in grado di essere movimentata presso i principali mercati rionali.

«Siamo particolarmente lieti di essere tra le prime città a sperimentare questa innovativa struttura – ha commentato Tacchella –. La nuova Ecomobile rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello nel panorama dei servizi di rifiuti a livello nazionale, una struttura tecnologicamente all’avanguardia, moderna, agile, in grado di soddisfare tutte le esigenze cittadine in tema di raccolta “a consegna”. Un utilissimo mezzo, particolarmente apprezzato dagli anziani che spesso non hanno modo di recarsi nei nostri ecocentri per problemi di distanza e di spostamenti. Un ulteriore ed importante sforzo di Amia per rendere la città di Verona sempre più pulita e sostenibile».

«Un grazie ad Amia e ai suoi vertici per il continuo impegno e lo sforzo per far sì che il servizio a favore della città e dei suoi cittadini sia sempre più efficiente e funzionale - ha commentato soddisfatto il sindaco Sboarina - La nuova Ecomobile va sicuramente in questa direzione, portando indubbi benefici alla collettività e all’ambiente»