Nuova data per il grande ritorno all'arena di Verona di "Notre dame de Paris" nel tour del ventennale

Il successo della tournée per il ventennale di "Notre dame de Paris" continua e si aggiunge una replica all’Arena di Verona: lunedì 10 ottobre 2022. Lo spettacolo andrà dunque in scena in uno degli anfiteatri romani più celebri d’Italia, sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 ottobre.

Sarà presente il cast originale del 2002, con Lola Ponce nei panni di Esmeralda e Giò Di Tonno in quelli di Quasimodo, che si esibirà nel luogo emblema dell'opera mondiale. Sono stati oltre 350mila gli spettatori provenienti da tutto il mondo che hanno potuto emozionarsi all’Arena di Verona con questo successo internazionale che, dal 12 settembre 2002 ad oggi, ha ospitato 42 repliche.

La tournée, prodotta da Clemente Zard con la collaborazione con Enzo Product Ltd, interamente curata e distribuita da Vivo Concerti, è partita il 3 marzo da Milano proseguendo poi ad Ancona, Jesolo (VE), Firenze, Roma, Reggio Calabria, Lugano, Genova, Codroipo (UD), Lanciano, Ferrara, San Pancrazio Salentino, Pula (CA), Palermo, Torre del Lago (LU), Milano, Verona, Napoli, Bari, Catania, Eboli, Casalecchio di Reno (BO), Torino e si concluderà a dicembre 2022 a Trieste. I biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.com.

Informazioni e contatti

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali. Biglietti disponibili a partire dalle ore 12 di martedì 2 agosto su: www.vivoconcerti.com e presso tutte le rivendite autorizzate.