Rifiuti sulle piazzole delle Strade Regionali, in arrivo una nuova convenzione

Una nuova convenzione per la pulizia delle piazzole di sosta della Strada Regionale 450 e della Strada Regionale 11 sarà siglata dagli amministratori dei cinque comuni interessati e da Veneto Strade.

Mercoledì scorso, 1 marzo, negli uffici di Mestre della società che gestisce le strade regionali, si sono trovati il sindaco di Affi Marco Sega, e i vicesindaci di Bardolino Katia Lonardo, di Castelnuovo del Garda Cinzia Zaglio e di Lazise Filippo Costa. Per Veneto Strade c’erano il direttore operativo, Adriana Bergamo, e Luca Fiorentino, l’ingegnere della società che segue le due regionali. Un primo incontro a cui ne seguiranno altri per individuare risorse finanziarie ma anche nuovi strumenti tecnici in grado di leggere le targhe degli automobilisti che scaricano materiali e rifiuti sui tratti interessati.

L'accordo trovato era stato caldeggiato dal direttore generale di Veneto Strade Silvano Vernizzi e dalla Regione Veneto con la vicepresidente Elisa De Berti. «Il gioco di squadra tra enti dà sempre ottimi risultati e questa convenzione ne è un esempio - ha commentato De Berti - Il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti è un problema sia dal punto di vista del degrado ambientale, ma anche della sicurezza stradale. Il giusto approccio è quello della collaborazione sinergica nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti e soprattutto nei riguardi dei cittadini e del decoro pubblico».

«Abbiamo già siglato un’intesa con le amministrazioni che adesso rinnoviamo - ha fatto sapere Veneto Strade - Contiamo anche sul senso civico degli automobilisti scorretti perché depositare rifiuti ai bordi delle strade è un danno che colpisce tutta la comunità che vive sul territorio».