Proposta di rinnovamento per la casa di riposo "Don Michele Garonzi" di Grezzana

Tre aziende si sono fatte avanti per collaborare con l'amministrazione comunale per la progettazione esecutiva, la realizzazione dei lavori, la manutenzione e la gestione della struttura riservata agli anziani

Prende forma la nuova casa di riposo "Don Michele Garonzi", in Piazza Bertani a Grezzana. All’avanguardia, sarà una delle prime predisposte per contenere altre eventuali emergenze sanitarie. Tre aziende hanno presentato congiuntamente una proposta di collaborazione con l'amministrazione comunale per progettazione esecutiva, realizzazione dei lavori, manutenzione e gestione della struttura riservata agli anziani. Accoglierà 120 persone non autosufficienti, anziché le precedenti 46. E potrà dare lavoro ad oltre un centinaio di persone.

L'assemblea dei sindaci dei distretti 1 (Verona) e 2 (Est Veronese) dell'Ulss 9 ha già approvato l'aumento dei posti assegnati all'ex residenza, da tempo in disuso perché l’adeguamento antisismico sarebbe stato eccessivamente invasivo. Il gruppo di aziende costituirebbe un'Ati (Associazione Temporanea d'Impresa) e metterebbe a disposizione le rispettive risorse per rifare l'edificio e occuparsi degli ospiti.

La giunta comunale di Grezzana predisporrà la diffusione di un avviso affinchè altri soggetti possano avanzare proposte alternative relative alla nuova casa di riposo o osservazioni alla proposta già presentata all'amministrazione. «La nuova casa di riposo è un’opera fondamentale per rafforzare lo spirito comunitario del nostro territorio», hanno ribadito il sindaco Arturo Alberti, il vicesindaco delegato ai lavori pubblici Plinio Menegalli ed il consigliere delegato al sociale Guido Lonardoni.