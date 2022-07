Piccolo polmone verde per la terza circoscrizione sarà realizzato in Via Pitagora

Una nuova area verde sarà realizzata in Via Pitagora, a Verona, a partire dall'autunno per essere conclusa nella prossima primavera. È stata pensata come un luogo di aggregazione e socialità, un piccolo polmone verde per la terza circoscrizione. Al suo fianco, l'area cani già presente sarà riqualificata e ridimensionata per lasciare spazio al giardino pubblico.



(L'area di Via Pitagora che sarà riqualificata)

La giunta di Verona ha approvato lo studio di fattibilità dell’opera, passaggio che permette di avviarne l'iter amministrativo e di includerla nella programmazione dei lavori pubblici dei prossimi anni. L'intervento, il cui valore è di 250mila euro, rientra nel più ampio progetto Steps finanziato con il fondo Fesr nell’ambito del bando europeo "Urban Innovative actions", vinto da Verona nel 2020 con l'aggiudicazione di 4 milioni di euro.

L'obiettivo centrale è quello di affrontare il tema del cambiamento demografico e delle sue criticità, in particolare la solitudine, fenomeno che riguarda soprattutto la popolazione più anziana, ma che la pandemia ha diffuso anche tra le fasce più giovani. Di durata triennale, con termine nel giugno 2023, il progetto Steps si sviluppa in terza circoscrizione, territorio scelto per le sue caratteristiche socio-demografiche rappresentative della popolazione urbana.

L'intervento in Via Pitagora prevede una nuova area verde a servizio del quartiere. Un'area dotata di recinzione e cancelli, resa fruibile da percorsi pedonali e dalla posa di un semplice edificio prefabbricato in legno con i servizi igienici. Saranno poi realizzati un nuovo attraversamento pedonale e un nuovo marciapiede lungo il lato di Via Pitagora con raccordo sui marciapiedi esistenti. In più, anche l’adiacente area cani verrà riqualificata con il rifacimento della recinzione. La sua superficie sarà però ridotta per lasciare maggiore spazio al giardino pubblico.

«È importante che grazie all’Unione Europea sia possibile valorizzare i quartieri periferici della nostra città - ha commentato l'assessore alle strade e ai giardini Federico Benini - A breve verrà inoltre realizzata l'ultima isola pedonale di fronte all'area cani con relativa illuminazione, fondamentale per mettere in sicurezza una strada poco illuminata e ad alto scorrimento».