Agsm-Aim Energia, nuova area clienti sul sito per leggere e pagare le bollette

Da oggi, 3 ottobre, l'area clienti digitale di Agsm-Aim Energia si rinnova, con funzionalità e grafica nuove. E a breve sarà disponibile anche l’app, dove sarà possibile usufruire di tutti i servizi dell’area clienti dai dispositivi mobili.

Accedere alle funzionalità legate alle forniture di energia elettrica e gas di Agsm-Aim Energia sarà più semplice, intuitivo e veloce. I clienti potranno effettuare operazioni come il monitoraggio dei consumi attraverso appositi grafici e l’autolettura del contatore del gas, così da ridurre le stime dei consumi nelle bollette. Sarà facilitata la gestione delle pratiche contrattuali, come l’attivazione della domiciliazione, la richiesta di invio bollette via mail, la variazione dei recapiti e contatti, con la possibilità di inoltrarle direttamente monitorandone la lavorazione. Dall'area sarà inoltre possibile accedere all’archivio storico delle proprie bollette con i dati di riepilogo, importo, data di scadenza e data di emissione. Il cliente che utilizzerà il nuovo servizio potrà pagare in tutta sicurezza le proprie bollette, tramite i principali servizi di pagamento digitali. Attivando le notifiche all’interno del proprio account, il cliente potrà inoltre ricevere gli avvisi di scadenza. Ed è stata infine implementata un'apposita sezione dedicata interamente agli amministratori di condominio dove potranno consultare i contratti da loro gestiti.

Per accedere alla nuova area sarà sufficiente collegarsi alla pagina https://areaclienti.agsmaimenergia.it/. Al primo accesso sarà necessario effettuare la registrazione. Le stesse credenziali saranno poi utilizzabili in futuro per l’app Agsm-Aim Energia.