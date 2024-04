Nuova aiuola in stazione con piccola Arena e un'Adige fatto di piante

Una nuova aiuola di circa 200 metri quadrati in Piazzale XXV Aprile, di fronte alla stazione di Porta Nuova, saluterà veronesi e turisti in arrivo e in partenza dalla città, mostrando una versione stilizzata e green del centro storico. L'opera è composta da una piccola ricostruzione dell'Arena in acciaio corten, abbracciata da un'Adige realizzato con festuca glauca: una pianta che crescendo regalerà al verde scuro delle foglie delle venature argentee a mimare i riverberi dell’acqua del fiume. Tra le altre piante presenti, ci sono anche il sedum, che fa da base all’area interna all’ansa, e il trachelospermum tappezzante, posato su un letto di ghiaino. E a delimitare l’area, che non sarà calpestabile, lungo i quattro lati c'è l’euonymus pulchellus variegato bianco.

L’aiuola è stata posizionata nei giorni scorsi dal personale dell’area giardini di Amia. Il progetto è dell'ufficio arredo urbano del Comune e il tutto è stato finanziato dal settore Giardini. E questa mattina, 8 aprile, l'aiuola è stata presentata dal presidente di Amia Roberto Bechis, dall’assessore ai giardini Federico Benini, dal presidente della terza circoscrizione Riccardo Olivieri, da Francesco Premi del cda di Amia, dal responsabile giardini e verde orizzontale di Amia Massimo Caloi (nel video) e da alcuni consiglieri di terza circoscrizione.

«Crescendo, e secondo stagionalità, l’aiuola si arricchirà anche di una leggera fioritura nei toni del bianco, con sfumature rosse e una fascia argentata a simulare l’Adige. Una bella cartolina di Verona di cui avremo cura», ha dichiarato Bechis. «Il presidio del territorio passa anche attraverso la riqualificazione e la cura degli spazi - ha aggiunto l'assessore Benini - Da qui, la progettazione di questo inedito biglietto da visita che vuole essere un benvenuto per tutti i turisti e un bel colpo d’occhio per i moltissimi veronesi che transitano dalla stazione a evidenza della cura che abbiamo per l’ambiente».

L’aiuola è dotata di un sistema di irrigazione automatizzato. E cura e manutenzione sono affidate al personale di Amia.