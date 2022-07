L'Automobile Club Verona si allarga e apre una delegazione a Sommacampagna

È stata inaugurata a Caselle di Sommacampagna, in Via Roma 52/A, una nuova delegazione dell'Automobile Club Verona, la ventunesima della rete territoriale della provincia. Un risultato importante per Aci Verona, che continua ad estendere la sua diffusione sul territorio dopo le aperture, negli ultimi otto mesi, anche delle delegazioni di Borgo Milano e Isola della Scala.

Gestista da Massimo Albertini, la delegazione include anche una nuova autoscuola facente parte del circuito Aci Ready2Go, il metodo didattico dell'Automobile Club Italia per il conseguimento della patente. L'obiettivo futuro è quello di costituire un nuovo network di Autoscuole Automobile Club Verona che rafforzi l'offerta condivisa per la crescita e l'educazione degli automobilisti di domani.

All'inaugurazione erano presenti il presidente dell'Automobile Club Verona Adriano Baso, il titolare Massimo Albertini e l'assessore al bilancio e alle attività produttive di Sommacampagna Nicola Trivellati.

La decisione di aprire la delegazione di Caselle di Sommacampagna sposa anche l'esigenza dell'Automobile Club di allargare il proprio raggio d'azione alle zone limitrofe al centro cittadino. Caselle si inserisce infatti sulla direttrice che collega Verona con il Quadrante Europa, snodo economico fondamentale.

La delegazione erogherà tutti i servizi Aci, dal pagamento del bollo fino al rinnovo patenti con medico in sede, passaggi di proprietà e altre pratiche auto più complesse fino ovviamente al tesseramento all'Automobile Club d'Italia.

«Si tratta di un'altra apertura fondamentale per noi - ha commentato Baso - che prosegue nell'ampliamento della rete che abbiamo potenziato già dallo scorso novembre. Sono sicuro che sarà una delegazione di successo grazie anche al grande slancio e alla passione del titolare. L'abbinamento con l'autoscuola è un fondamentale valore aggiunto che completa l'offerta per la cittadinanza ed ogni genere di clientela».

«Sono emozionato per questa giornata che inizia un importante percorso in collaborazione con l'Automobile Club Verona che permetterà alla mia agenzia di potenziare la mia attività come istruttore di guida - ha aggiunto Massimo Albertini - Sarà massima l'attenzione al metodo didattico al quale già da ora posso confermare che abbineremo attività pratiche di guida sicura con esercizi volti a aumentare la consapevolezza alla guida dei nuovi patentati ad esempio frenata sul bagnato ed evitamento ostacoli».

La delegazione sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12:30 e dalle 15 alle 19. Il sabato è aperto solo al mattino. Chiuso la domenica.