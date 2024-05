A Verona sarà una Notte Europea dei Musei da tutto esaurito, Ugolini: «Promuoviamo la conoscenza del patrimonio culturale»

Tutto esaurito per la Notte Europea dei Musei. I posti disponibili infatti per le visite straordinarie lanciate dal Comune di Verona solo una settimana fa, sono stati terminati in pochissimo tempo. L’appuntamento è per domani, sabato 18 maggio, in cui sarà possibile effettuare alla sera la visita guidata gratuita al Cortile di Castelvecchio, con gli scavi archeologici della chiesa di San Martino in Aquaro, e alle Arche Scaligere.

La manifestazione Notte Europea dei Musei unisce in tutta Europa arte e spettacolo, in una grande festa serale per cittadini e turisti. Le visite saranno a cura della Segreteria Didattica dei Musei civici. In particolare, alle Arche Scaligere ad accompagnare i visitatori sarà la storica dell’arte medievale Giulia Sartea, mentre, a Castelvecchio, le guide saranno condotte dagli archeologi Alice Ferrara e Dario Monaco.

«Con entusiasmo, il Comune di Verona prende parte alla Notte Europea dei Musei - spiega l’assessora alla cultura Marta Ugolini -. Questa iniziativa, promossa dal ministero della cultura francese e ha il sostegno dell'Unesco, del Consiglio d'Europa e dell'ICOM, si svolge simultaneamente in tutta Europa e mira a incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e dell'identità nazionale ed europea. Una manifestazione che giunge quest’anno alla 20esima edizione e che offre l’opportunità a cittadini e turisti di visitare anche di sera alcuni degli spazi museali più interessanti. Per l’occasione viene infatti garantita l’accessibilità con percorsi di visita gratuiti al Cortile del Museo di Castelvecchio, dove è in corso l’interessante scavo archeologico della chiesa medievale di San Martino in Aquaro, e al prezioso complesso monumentale delle Arche Scaligere».

Il programma delle visite guidate gratuite

Cortile del Museo di Castelvecchio - Scavo Archeologico della chiesa medievale di San Martino in Aquaro. Visite, su prenotazione, dalle 19 alle 22, ad intervalli di un’ora.

Arche Scaligere - via Santa Maria Antica 4 Visite a partire dalle 19 alle 23 ad intervalli di un’ora. Una introduzione musicale offerta dalla Società Amici della Musica di Verona accompagnerà i visitatori con il flauto di Serena Domenichini.