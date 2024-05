Scavi archeologici e arche scaligere by night con visite guidate gratuite a Verona per la Notte Europea dei Musei 

Sabato 18 maggio torna la Notte Europea dei Musei, la manifestazione che unisce in tutta Europa arte e spettacolo, in una grande festa serale per cittadini e turisti. A Verona, grazie ad un’apertura straordinaria serale al pubblico, l’assesorato alla cultura con i Musei civici darà la possibilità di visitare il Cortile di Castelvecchio, con gli scavi archeologici della chiesa di San Martino in Aquaro, e le Arche Scaligere. Le prenotazioni andranno effettuate entro il 17 maggio.

Il programma

Cortile del Museo di Castelvecchio - Scavo Archeologico della chiesa medievale di San Martino in Aquaro

Nel corso della serata verranno proposte ai visitatori visite guidate gratuite, su prenotazione, per gruppi di 25 persone, dalle 19 alle 22, ad intervalli di un’ora.

Arche Scaligere - via Santa Maria Antica 4

In programma visite guidate gratuite, su prenotazione, per gruppi di 25 persone, a partire dalle 19 alle 23 ad intervalli di un’ora, con la suggestione creata dal flauto di Serena Domenichini. L’introduzione musicale è offerta dalla Società Amici della Musica di Verona.

Le visite guidate sono a cura della Segreteria Didattica dei Musei civici. In particolare, alle Arche Scaligere ad accompagnare i visitatori sarà la storica dell’arte medievale Giulia Sartea, mentre, a Castelvecchio, le guide saranno condotte dagli archeologi Alice Ferrara e Dario Monaco.

Informazioni e contatti

Le prenotazioni andranno effettuate entro il 17 maggio: