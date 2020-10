NonniXVerona, la gratitudine del capoluogo per il sostegno "d'argento"

È partita la raccolta di segnalazioni per premiare i «NonniXVerona», l'iniziativa promossa dall'assessorato ai servizi sociali del Comune per celebrare la Festa dei Nonni 2020 anche in tempi di Covid.

L'obiettivo è quello di ricordare e ringraziare i nonni veronesi per l'amore e il sostegno offerto instancabilmente ai propri cari e alla comunità. Tutti i nipoti (o chi per essi in caso di minori) possono esprimere il loro desiderio di gratitudine nei confronti dei propri nonni, segnalandone il nominativo e il motivo per cui li si ritiene meritevoli del riconoscimento. I nonni segnalati dovranno essere residenti nel Comune di Verona ed essersi particolarmente distinti per il loro impegno nel sociale e nei confronti della comunità.

Le segnalazioni potranno essere inviate alla mail nonniperverona@comune.verona.it, fino al 28 febbraio 2021, corredate del proprio nominativo e recapito (quelli del genitore in caso di minore), del nominativo del nonno o della nonna da segnalare, da una breve descrizione del motivo e da una fotocopia della carta di’identità.

Quanto inviato sarà esaminato e valutato al fine di dare un pubblico riconoscimento ai nonni e alle nonne selezionati. La cerimonia di consegna, compatibilmente con le restrizioni dovute alla normativa per l'emergenza Covid, sarà realizzata nella primavera del 2021.