Agsm-Aim indica nomi per i consigli di amministrazione delle società controllate

Ieri, 15 febbraio, il consiglio di amministrazione di Agsm-Aim ha espresso gli indirizzi per le nomine dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo per il triennio 2022-2024 delle società strategiche controllate dall'azienda. Le nomine verranno poi deliberate dalle assemblee dei soci delle singole società. E una volta concluso il percorso che condurrà alla ridefinizione delle modalità di affidamento del servizio di igiene ambientale a Verona, sarà costituita anche la Business Unit Agsm-Aim Ambiente, che si occuperà di gestione dell'igiene urbana e del ciclo integrato dei rifiuti.

AGSM-AIM ENERGIA

La società è attiva nei settori della vendita di gas naturale, energia elettrica e teleriscaldamento ed ha sede in Lungadige Galtarossa 8, a Verona. I nuovi componenti del consiglio di amministrazione sono: Mario Faccioli (presidente), Enrica Vetrugno (consigliere) e Alberto Mazzucato (consigliere delegato). I componenti del collegio sindacale sono: Antonio Gennarelli (presidente), Maria Cristina Sandrin (sindaco effettivo), Davide Tommaso Dal Dosso (sindaco effettivo), Alessandra Baccinelli (sindaco supplente), Francesco Scappini (sindaco supplente).

AGSM-AIM POWER

La società è attiva nella gestione di impianti di produzione di energia elettrica. Il nuovo cda è così composto: Edi Maria Neri (presidente), Andrea Pellizzari (consigliere) e Francesco Berton (consigliere delegato). Per il collegio sindacale sono stati indicati: Ubaldo Garbin (presidente), Luca Pigozzi (sindaco effettivo), Veronica Terramozzi (sindaco effettivo), Paola Scuccato (sindaco supplente) e Gualtiero Mazzi (sindaco supplente).

AGSM-AIM CALORE

Società attiva nella gestione del servizio di teleriscaldamento e nella cogenerazione. Per il consiglio di amministrazioni, le figure scelte sono: Alberto Todeschini (presidente), Stefania Pastore (consigliere) e Francesco Berton (consigliere delegato). Andranno invece a comporre il collegio sindacale: Monica Botta (presidente), Francesco Moretto (sindaco effettivo), Sergio Antonini (sindaco effettivo), Francesco Faccioli (sindaco supplente) e Veronica Terramozzi (sindaco supplente).

AGSM-AIM SMART SOLUTIONS

Società attiva nei settori degli smart services e dell'illuminazione pubblica. I componenti del cda saranno Giorgio Conte (presidente), Aldo Vangi (consigliere) e Barbara Biondani (consigliere delegato). Per il collegio sindacale sono stati scelti: Gualtiero Mazzi (presidente), Alessandra Baccinelli (sindaco effettivo), Paola Scuccato (sindaco effettivo), Veronica Terramozzi (sindaco supplente) e Ubaldo Garbin (sindaco supplente).

V.RETI

Attiva nella distribuzione di energia elettrica e di gas, il vertice di questa società sarà composto da Michele Carlotto (presidente), Maddalena Morgante (consigliere) e Livio Negrini (consigliere delegato). Nel collegio sindacale ci saranno: Francesco Scappini (presidente), Francesco Faccioli (sindaco effettivo), Daniela Bottene (sindaco effettivo), Maria Cristina Sandrin (sindaco supplente), Antonio Gennarelli (sindaco supplente).

SCELTE FATTE DOPO UN ACCORDO POLITICO

Probabilmente non è un caso che gli indirizzi per le nomine di Agsm-Aim siano arrivate dopo l'intesa trovata sulla rielezione del sindaco di Verona Federico Sboarina. La Lega ha superato i tentennamenti confermando il suo appoggio a Sboarina e due società delle tre con sede a Verona avranno una presidenza pescata nel bacino leghista (Todeschini per Agsm-Aim Calore e Neri per Agsm-Aim Power). La terza presidenza, quella di Faccioli ad Agsm-Aim Energia, è invece espressione del partito del sindaco, Fratelli d'Italia. E la terza gamba della coalizione è quella di Battiti-Verona Domani che ha già la presidenza di Agsm-Aim con Stefano Casali.