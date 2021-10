Un'altra protesta contro l'obbligo del Green Pass si è svolta a Verona nel pomeriggio di sabato, a cui hanno partecipato alcune centinaia di persone che dalle Torricelle sono scese per radunarsi nella zona della chiesa di Santo Stefano.



A promuovere la manistazione è stato il Comitato Verona per la Libertà, che aveva annunciato anche la presenza due portuali triestini, diventati simboli delle manifestazioni contro la certificazione verde, così come il coro «la gente come noi non molla mai», che si è udito anche nel corteo che ha provocato anche alcuni disagi al traffico su lungadige San Giorgio. La vicinanza ai lavoratori di Trieste è stata testimoniata anche dallo striscione «Verona con i portuali», con la protesta che da metà pomeriggio è proseguita fino al calar della sera in maniera pacifica.