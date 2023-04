Discarica car fluff, Bigon: «Servono accertamenti su reali condizioni delle falde»

Il Comune di Sorgà sta ottenendo più sostegno da Mantova che dal Veneto per il suo ricorso contro l'autorizzazione ad insediare nel suo territorio una discarica di rottami d'auto, i cosiddetti "car fluff".

La discarica potrebbe essere in grado di trattare 150mila tonnellate di rifiuti all'anno per sei anni, quindi circa 900mila tonnellate in tutto. E dovrebbe sorgere in località De Morta, non molto distante dal confine con la provincia lombarda. Per questo, i Comuni mantovani di Castel d'Ario, Castelbelforte e San Giorgio Bigarello si sono aggiunti al Comune di Sorgà nel suo ricorso al Tar del Veneto per ottenere la sospensione e poi l'annullamento degli atti che permettono la nascita della discarica. E alla battaglia legale si è poi aggiunta anche la Provincia di Mantova che ha incaricato la propria avvocatura per costituirsi in favore di Sorgà. Inoltre, la Provincia di Mantova ha anche dato mandato di proporre un ricorso straordinario al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ottenere un suo intervento contro la discarica.

E mentre si attende il pronunciamento del Tar, la consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon attende che la Regione Veneto valuti la mozione da lei depositata lo scorso dicembre. Mozione con cui cui chiede alla giunta regionale di sospendere l'insediamento della discarica e di mettere a disposizione del Comune di Sorgà risorse per ulteriori indagini geologiche.

«In sede di approvazione del bilancio regionale, abbiamo ottenuto l’impegno da parte della Regione a mettere a disposizione delle somme per ulteriori carotaggi che il Comune di Sorgà potrà richiedere per continuare le sue indagini geologiche. Risulta, infatti, che le relazioni geologiche finora prodotte raccontino una realtà preoccupante e, pertanto, si rendono necessarie urgenti e approfondite indagini sul sito in oggetto - ha spiegato la consigliera - In attesa che ciò si realizzi è necessario sospendere l’iter di approvazione della discarica e aprire una vasta discussione sull’intervento. È incredibile che la Regione Veneto non abbia ancora permesso al consiglio regionale di esprimersi su un intervento contrario alla vocazione agricola del territorio e che minaccia di devastare l’intero comprensorio, come evidenzia la costituzione al Tar anche della Provincia di Mantova. Assordante è in particolare il silenzio del presidente Luca Zaia, paladino, o presunto tale, delle eccellenze delle produzioni agroalimentari venete. Dov’è oggi che la culla del Riso Vialone Nano Veronese Igp rischia di venire sepolta sotto una montagna di rifiuti? Chiediamo di sospendere l'autorizzazione concessa fino alla fine delle ulteriori indagini geologiche che dovranno accertare le reali condizioni delle falde acquifere».