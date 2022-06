Disabilità: Diversa-Mente in viaggio da Verona a Taranto per realizzare il sogno di una nipotina

Micole (nome di fantasia) è una bambina affetta da «tetraparesi spastica», il suo sogno era quello di raggiungere i nonni al mare. E l’associazione veronese Diversa-Mente sta per realizzarlo: «Il 7 luglio, - si legge in una nota di Diversa-Mente - la piccola si metterà in viaggio con il camper dell’associazione insieme al vicepresidente Gian Piero Papasodero, che la accompagnerà dal Veneto a Taranto». Saranno quasi novecento chilometri per la bambina che attraverserà tutta l’Italia da nord a sud grazie al supporto di Diversa-Mente, un'associazione con sede appunto a Verona e impegnata dal 2015 nella promozione di progetti per ragazzi diversamente abili.

«Abbiamo ricevuto una richiesta di aiuto da parte del padre della bambina - racconta il vicepresidente Papasodero - e non potevamo girarci dall’altra parte. Era disperato perché non sapeva come portare Micole (nome di fantasia) in Puglia dai nonni, aveva provato a rivolgersi alle compagnie ferroviarie senza ottenere grandi risultati. Poi qualcuno gli ha segnalato la nostra associazione e l’uomo ci ha contattato, spiegandoci che la figlia deve viaggiare distesa e non può affrontare il viaggio in macchina».

Gian Piero Papasodero, che di storie come queste ne ha sentite tante, ha subito pensato di mettere a disposizione il camper dell’associazione e di accompagnarla lui stesso. Così, in meno di 24 ore è riuscito a organizzare il trasporto di Micole da Verona a Taranto, dove la bambina resterà per due settimane. Sarà sempre Papasodero con il suo camper ad andare a riprenderla a fine luglio.

«Non potevo lasciare inascoltata la richiesta di un padre - prosegue il vicepresidente di Diversa-Mente - Non sapeva più a chi rivolgersi. Insieme al direttivo, abbiamo deciso di creare un progetto ad hoc per permettere alla piccola di raggiungere i nonni senza gravare economicamente sulla famiglia. Sarà tutto a carico dell’associazione, che si sostiene grazie alle donazioni di quanti ci seguono e supportano». Aiutare quanti hanno bisogno, in maniera rapida e "sburocratizzata", è infatti la mission di Diversa-Mente che da ormai otto anni organizza, ogni estate, la "Route21 Chromosome on the Road", un emozionante giro d’Italia in moto «grazie al quale ragazzi affetti da sindrome di Down possono fare esperienza del quotidiano, testimoniando ovunque la loro normalità», spiega in conclusione la nota dell'associazione Diversa-Mente.