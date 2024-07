Nietzsche nell'Antropocene: all'università di Verona un prestigioso appuntamento internazionale per affrontare le sfide ambientali

Giovedì 25 luglio inaugurerà a Verona la 29esima conferenza internazionale della Friedrich Nietzsche Society. Si tratta di un appuntamento che mira ad affrontare il pensiero del filosofo Nietzsche in relazione alla rivoluzione industriale e al cosiddetto "Antropocene". L'importante iniziativa è promossa dai docenti dell'ateneo veronese Laura Langone e Carlo Chiurco. Gli incontri proseguiranno anche venerdì 26 e sabato 27 luglio. Per la prima volta in Italia, dunque, l'università di Verona ospiterà la Friedrich Nietzsche Society, una prestigiosa associazione internazionale che si dedica allo studio del pensiero del filosofo tedesco. Dal 25 al 27 luglio, il Polo Zanotto dell'ateneo scaligero accoglierà infatti circa un'ottantina di studiosi provenienti da tutto il mondo per la 29esima Conferenza Internazionale della società, intitolata appunto "Nietzsche nell'Antropocene".

L'evento riunirà esperti anglosassoni e internazionali, con l'obiettivo di riscoprire la filosofia di Nietzsche in una chiave ecologica: «Negli ultimi due secoli - si legge nella nota di presentazione della rassegna d'incontri - la rivoluzione industriale ha degradato il mondo naturale a un mero oggetto da sfruttare a piacimento, finendo col portare l'intero ecosistema sull'orlo del baratro. È tempo di agire: dobbiamo modificare urgentemente il nostro comportamento nei confronti della natura al fine di attenuare gli effetti a lungo termine dell'Antropocene, come l'estinzione di massa delle specie e i cambiamenti climatici, e ritrovare il nostro posto perduto nella natura».

Il termine "Antropocene" viene generalmente utilizzato per descrivere l'epoca attuale (anche se non tutti gli studiosi concordano sul suo utilizzo), in cui le attività umane sarebbero diventate una "forza geologica" capace di influenzare profondamente l'ecosistema del pianeta, al punto da dare vita ad una nuova era contrassegnata dalla preponderante presenza dell'essere umano. Un fenomeno che sarebbe appunto iniziato con la rivoluzione industriale circa due secoli fa. La conferenza internazionale in programma a Verona si concentrerà dunque su come il pensiero nietzscheano possa offrire importanti orientamenti per affrontare le sfide ambientali contemporanee.

«La filosofia di Nietzsche - scrivono i promotori dell'iniziativa - appare uno strumento prezioso per affrontare questo compito. Nonostante Nietzsche a volte parli della crudeltà e immoralità della natura, egli tuttavia ci ha invitato a "ritradurre l'umanità nella natura", tra l’altro negando le pretese metafisiche di un mondo eterno ed immutabile al di là di quello terreno. Traendo ispirazione dalle rivoluzioni culturali del XIX secolo (ad esempio Goethe ed Emerson) e le sfide introdotte dalla scienza (Darwin), Nietzsche ha sfidato la visione della natura tipica dell'utilitarismo cieco del suo tempo e l'antropocentrismo radicato in gran parte della civiltà occidentale».

L'iniziativa è stata finanziata dall'Unione europea tramite i fondi Marie Skłodowska-Curie Actions, un programma dedicato a promuovere l'eccellenza nella ricerca. La conferenza costituirà un'importante opportunità per promuovere il dialogo tra filosofi, scienziati e ricercatori, favorendo una comprensione interdisciplinare delle tematiche ambientali attraverso il filtro del pensiero di Friedrich Nietzsche.