Stella in Piazza Bra. Tommasi: «Le percentuali di averla al suo posto si riducono»

È sempre più improbabile che Verona possa avere in Piazza Bra l'archi-scultura della Stella Cometa per il Natale 2023. Nonostante il cauto ottimismo della vicesindaca Barbara Bissoli espresso a metà ottobre, siamo quasi arrivati a metà novembre e non trapelano novità importanti. Anzi, durante il consiglio comunale di ieri, 9 novembre, il consigliere di Verona Domani Paolo Rossi ha chiesto aggiornamenti al sindaco Damiano Tommasi. I due si erano già confrontati su questo tema ed il primo cittadino aveva assicurato: «La nostra intenzione è fare in modo che la Stella torni al più presto». Ma sembra difficile che quel «al più presto» si traduca nelle prossime festività natalizie.

Il problema è sorto nel gennaio scorso, durante le fasi di smontaggio della Stella: un basamento dell'opera cadde sull'Arena, rompendosi e danneggiando l'anfiteatro. Un incidente su cui sono ancora in corso le indagini e che ha lasciato l'archi-scultura per molto tempo sotto sequestro. Secondo le opposizioni, ci sarebbe comunque stato tempo a sufficienza per riparare la Stella in modo da poterla installare nuovamente nel dicembre di quest'anno. E addirittura l'azienda veronese Iron Beton si era proposta di riprogettare e riparare l'opera a titolo gratuito. «Vorrei capire se la situazione sta andando avanti - ha chiesto ieri Rossi - Avete previsto di interagire con un tecnico che possa predisporre un adeguato progetto? E soprattutto sono stati posti in essere tutti quei contatti con l'imprenditoria veronese che si era detta disponibile per finanziare il progetto e quindi non appesantire le casse del Comune di Verona?».

E nella sua risposta, Tommasi ha fatto intendere che le difficoltà incontrate stanno riducendo le possibilità di avere quest'anno la Stella Cometa in Piazza Bra. «I contatti con le aziende disposte a riparare il danno sono andati avanti - ha detto il sindaco - ;Tuttavia, più passa il tempo e più le percentuali di avere la Stella nel posto che la contraddistingue si riducono sempre di più. Ci stiamo attivando per offrire un'alternativa già per quest'anno, con l'obiettivo di riportare la Stella in Piazza Bra l'anno prossimo, in cui cadranno i 40 anni della struttura. Sottolineo la delicatezza della situazione: c'è ancora un'indagine in corso, il danno al basamento della Stella è irreparabile, servirà farne uno nuovo che necessiterà di nuova certificazione strutturale; processi che non sono compatibili con i tempi a disposizione. Si andrà avanti con la riparazione della struttura per restituirla alla sua conformazione originale».

Parole che sono state interpretate da Rossi come una chiusura all'installazione della Stella Cometa per il prossimo Natale. «Verosimilmente, la Stella quest'anno non la vedremo posizionata al proprio posto - ha commentato il consigliere di Verona Domani - Lei ha detto che la ristrutturazione non è banale, eppure molti tecnici veronesi e molta parte dell'imprenditoria veronese si dicono pronti e disponibili per ripristinare in tempo utile la Stella. Con tutta questa sinergia che si sta creando sembra possibile che, se veramente si volesse arrivare all'obiettivo di ripristinare la Stella, questo obiettivo sarebbe tranquillamente percorribile. Pertanto devo dire con profonda amarezza che invece molto probabilmente la Stella non si potrà ammirare».