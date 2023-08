Scongiurata l'ipotesi dei container per gli alunni in attesa della nuova scuola primaria a Garda

«Garda avrà una nuova, avveniristica e funzionale scuola primaria». L'annuncio è stato dato dal Comune attraverso una nota, dopo che la notizia era circolata già nei primi mesi dell’anno. Si sapeva più o meno tutto: tempistiche, progetto, durata lavori, fondi necessari. Rimaneva tuttavia solo un nodo da sciogliere, e non di poco conto. Ovvero, dove mettere per tutta la durata del cantiere i 180 studenti della primaria.

Come ricorda la stessa nota del Comune di Garda, si era parlato dell’eventualità di utilizzare dei "container" nella zona del parcheggio delle piscine. O di un accordo con Comuni limitrofi. Eventualità che, a quanto si apprende, risultano entrambe scongiurate grazie ad un lavoro di concerto portato avanti dall’amministrazione comunale. In base a quanto viene spiegato nella nota del Comune di Garda, infatti, gli alunni delle scuole Floreste Malfer saranno ospitati nell’attuale scuola secondaria di primo grado Pisanello. Sarà dunque lì che potranno iniziare il loro prossimo anno scolastico.

«È da mesi che lavoriamo ad una soluzione che possa essere comoda per i bambini e le loro famiglie. - ha spiegato il sindaco di Garda Davide Bendinelli - Grazie alla dirigente scolastica delle Pisanello, la professoressa Caterina Magnini, siamo riusciti a fare in modo che l’istituto comprensivo destinato alla scuola secondaria possa ospitare anche i bambini della primaria. Con i soldi avanzati dal noleggio dei container che avevamo messo in preventivo, abbiamo sistemato le aule che ospiteranno i ragazzi. Siamo soddisfatti perché abbiamo trovato la soluzione migliore possibile», ha detto in conclusione il primo cittadino di Garda.

Stando a quanto riportato nella nota del Comune, gli interventi di ammodernamento delle aule e degli arredi sono stati fatti, il trasloco già eseguito. Il piano rialzato dell’edificio ospiterà quindi le scuole medie, mentre il primo piano le scuole elementari. Al piano interrato ci sarà invece spazio per i laboratori.

Intanto il cronoprogramma dei lavori va avanti: secondo ciò che è stato annunciato dal Comune, le Scuole Elementari Malfer verranno demolite e ricostruite a partire dal 30 novembre 2023 (con un mese di anticipo rispetto a quanto precedentemente comunicato) per concludersi 24 mesi dopo. L’importo dei lavori, specificano sempre dal Comune di Garda, ammonta a «6 milioni 500 mila euro di cui 2 milioni e mezzo a fondo perduto derivanti dal Pnrr e 4 dall’accensione di un mutuo».