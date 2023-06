Concorso letteraio "Onigo Mura Bastia", il poeta Nicola Cordioli è secondo classificato

Nicola Cordioli di Valeggio sul Mincio è il secondo classificato al concorso letteraio "Onigo Mura Bastia" organizzato a Pederobba, in provincia di Treviso. Il veronese ha presentato un testo intitolato "En gireto par el centro de Valess", una struggente meditazione sul cambiamento del suo paese e sullo scorrere del tempo.

Nella tipica parlata e in un bel testo discorsivo-narrativo del proprio paese, il poeta di Valeggio sul Mincio ripercorre gli anni, i propri anni, di un "Piccolo Mondo Antico" che lo ha segnato profondamente. La nostalgia pervade il lungo testo, si insinua in ogni particolare del paesaggio natio, suscitando ricordi ed emozioni. La nostalgia diventa malinconia acuta e raggiunge il suo apice quando il poeta si accorge che la musica è cambiata e i palazzi hanno sostituito le vecchie case malandate di un tempo. Il dialetto diventa veicolo di storia personale e collettiva ma anche il mezzo per stabilire l'irrimediabile alterità del tempo presente.

Cordioli è arrivato secondo nella sezione Dialetto del premio letterario. E al primo posto si è classificato il componimento "Emparar a tirar l’àrfi..." del trentino Ivano Chistè.