Neve in A4 in Lombardia, deviazione obbligatoria verso Sud in A22

Le nevicate che hanno interessato il territorio scaligero (ma non il capoluogo) nelle scorse ore stanno incidendo sulla viabilità autostradale.

Sull'autostrada A22, corse a tratti innevata dal casello di Verona Nord fino al Brennero e quindi si consiglia agli automobilisti di prestare molta attenzione.

Invece, il tratto veronese della A4 è libero, ma i problemi più grandi si registrano sul tratto lombardo della A4, tra Milano, Bergamo e Brescia. Tanti sono i veicoli in coda e per questo è stato necessario intervenire con una deviazione obbligatoria all'altezza di Verona: i veicoli provenienti da Est sulla A4 e diretti in Lombardia sono costretti a deviare sulla A22, in direzione Sud, per poter poi riprendere la direzione di Milano dall'Emilia Romagna.

