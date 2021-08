A Verona arriva Netflix per produrre il nuovo film "Love in the Villa": «Regista americano, cast internazionale»

«Netflix ha deciso di produrre a Verona un nuovo film dal titolo "Love in the Villa"». L'annuncio ufficiale è arrivato quest'oggi, venerdì 13 agosto, e a darlo è stato lo stesso sindaco del capoluogo scaligero Federico Sboarina. Secondo quanto rivelato dal primo cittadino scaligero, l’ambientazione dell'inedita produzione Netflix «saranno le vie, le piazze, il centro storico della nostra città e altre location come la Casa di Giulietta, la Tomba e tante altre». Il sindaco ha poi aggiunto che «la pellicola verrà girata nel 2021 e uscirà prossimamente».

Anche l'assessore al Patrimonio del Comune di Verona, Andrea Bassi, ha commentato positivamente la notizia con un lungo post sui social: «Netflix produrrà a Verona un nuovo film il cui titolo sarà appunto "Love in the Villa", la cui trama verterà su una storia d'amore in chiave moderna, ma ispirata a Giulietta e Romeo. L'ambientazione, ovviamente, saranno le vie le piazze e il centro storico della nostra meravigliosa città, nonché altre location quali la Casa di Giulietta, la Tomba di Giulietta e tante altre. Il regista è americano e il cast internazionale».

Lo stesso assessore al Patrimonio del Comune di Verona, Andrea Bassi, ha poi aggiunto: «Il sindaco Federico Sboarina e la collega alla Cultura Francesca Briani hanno subito fiutato l'importante occasione per l'immagine della città e, abbisognando lo staff di una location piuttosto ampia e centrale, come assessore al Patrimonio mi sono subito messo al lavoro offrendo come base operativa l'ex sede dell'Ente Nazionale Sordi (presso il Chiostro di Sant'Eufemia, in pieno centro storico) che gli stessi stavano liberando proprio nei giorni scorsi per trasferirsi in via Enna, luogo per loro più pratico e economico a livello di affitto».