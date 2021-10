A Verona le riprese del nuovo film Netflix "Love in the Villa", chiude la Casa di Giulietta

Martedì 12 ottobre la Casa di Giulietta rimarrà chiusa al pubblico per consentire il proseguimento delle riprese del film Netflix "Love in the Villa", la nuova produzione cinematografica che vede il centro storico di Verona protagonista con un set a cielo aperto per un film che racconterà una storia d'amore in chiave moderna, ma ispirata alla vicenda di Giulietta e Romeo.

Per tutto il giorno di martedì dunque l’accesso alla casa in via Cappello sarà riservato esclusivamente alla troupe, registi, attori e videomaker.