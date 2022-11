«Nel cimitero monumentale nessuna tomba per Marcantonio Bentegodi»

La prossima estate si ricorderanno i 150 anni dalla sua morte, eppure nel cimitero monumentale di Verona esiste solo una citazione di Marcantonio Bentegodi in una lapide collettiva. Una delle figure più importanti della storia dello sport veronese non ha di fatto una tomba.

«Nei giorni dedicati alla commemorazione dei defunti, avremmo voluto rendergli omaggio - hanno dichiarano Giorgio Pasetto e Stefano Stanzial, rispettivamente presidente e direttore della Fondazione Bentegodi - ma pare non esista una tomba e nemmeno un'iscrizione a lui dedicata. Abbiamo trovato solo il suo nome su una lapide comune».

Una condizione che Fondazione Bentegodi reputa «inopportuna e amara» perché non permette di rendere il giusto omaggio ad un uomo che dedicò la vita alla diffusione dello sport a Verona, costruendo e finanziando opere grazie alle quali Verona eccelle ancora in numerose discipline. «La fondazione che porta il nome di Marcantonio Bentegodi prosegue la missione civica di diffondere lo sport come bene pubblico - ha commentato Pasetto - Trovo incredibile che nel cimitero monumentale non vi sia traccia di lui e un luogo sul quale poterlo ricordare ponendo un mazzo di fiori».