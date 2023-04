Negroni al fianco di Banco Alimentare contro sprechi e povertà: donerà 200 mila pasti

In Italia ci sono 5,6 milioni di persone (il 9,4% della popolazione1) che vivono in condizione di povertà assoluta, eppure si spreca ancora troppo cibo (più di 4 milioni di tonnellate nel 2022 nella filiera alimentare, per un valore complessivo di oltre 9 miliardi di euro2). Ridare valore al cibo attraverso la rete di enti caritatevoli e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di aiutare le persone più in difficoltà sono dunque le buone pratiche che Negroni, il marchio della Stella con sede a San Martino Buon Albergo, mette in atto anche nel 2023 sostenendo per il terzo anno consecutivo la Fondazione Banco Alimentare Onlus. Attraverso l’iniziativa della “Buona Stella”, infatti, anche quest’anno, da aprile a giugno, l’azienda leader nella salumeria italiana di alta qualità contribuisce a donare 200.000 pasti3 a chi è in difficoltà, grazie alle oltre 7.600 strutture caritative convenzionate con Banco Alimentare che, con la sua rete di 21 organizzazioni regionali e gli oltre 1.900 volontari, è presente in tutta l’Italia.

«Con il progetto "Buona Stella" - dichiara Claudia Ferrari, responsabile Marketing Salumi Negroni – abbiamo contribuito a donare complessivamente 700.000 pasti in tre anni, raggiungendo un risultato importante anche in questa primavera. Non a caso rinnoviamo il nostro sostegno a Banco Alimentare destinando una parte del ricavato della vendita dei Salumi Negroni 100% Italiani a favore di Banco Alimentare, impegnato quotidianamente nel recupero e distribuzione di alimenti alle fasce più vulnerabili della popolazione. Un modo concreto e simbolico per ribadire la capacità del Made in Italy di saper fare squadra anche in questo ambito».

Uniti nel segno della solidarietà, Banco Alimentare e Negroni rappresentano infatti due eccellenze del Made in Italy che, attraverso l’iniziativa della “Buona Stella”, sono un pezzo di quell’Italia generosa che opera ogni giorno per migliorare la qualità della vita delle persone più bisognose, le cui richieste di aiuto alimentare sono aumentate ulteriormente negli ultimi anni. Nel 2022 Banco Alimentare ha sostenuto circa 1.700.000 persone distribuendo 116.000 tonnellate di cibo, di cui 42.500 salvate dallo spreco con un risparmio di circa 92.225 tonnellate di CO 2 equivalente non emesse.

«Siamo felici e onorati di essere per il terzo anno consecutivo charity partner di Negroni per la campagna “Buona Stella”. Per noi è importante poter contare sul sostegno continuativo da parte delle aziende per la nostra opera quotidiana a favore di chi vive in difficoltà. Questa partnership ci garantisce un sostegno concreto e ci consente di promuovere il nostro lavoro con migliaia di persone rafforzando la nostra alleanza con il mondo delle aziende. Ci auguriamo che il nostro percorso con Negroni possa proseguire anche negli anni a venire», sottolinea Giovanni Bruno, Presidente Fondazione Banco Alimentare Onlus.

1 Istat, Report sulla povertà – anno 2021.

2 Report ‘Il caso Italia 2023’ di Waste Watcher International Observatory on Food and Sustainability.

3 Un “pasto equivalente” corrisponde a un mix di 500 grammi di alimenti in base ai LARN - Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana.