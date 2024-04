Negrar, finanziamenti e lavori per mettere in sicurezza SP 12 e Arbizzano

Progettando e attirando anche risorse esterne, Negrar punta a riqualificare la Strada Provinciale 12 e la frazione di Arbizzano.

FONDI PER LA SP 12

Con una comunicazione del presidente della Provincia di Verona Flavio Pasini, è stato ufficializzato il via libera al finanziamento di 520mila euro per la messa in sicurezza della SP 12. Il tratto interessato sarà quello tra San Vito e la rotonda dell'ospedale. Il finanziamento copre l'80% della spesa complessiva per un intervento che prevede diverse opere tra cui la realizzazione di una pista ciclabile in affiancamento all'attuale sede stradale, il completamento dell'illuminazione pubblica lungo tutto il tratto e la costruzione di una nuova rotonda all'altezza di Via Regolo Sartori. Entro il 30 settembre, Comune di Negrar di Valpolicella e Provincia di Verona dovranno sottoscrivere un accordo di programma che definirà le modalità di erogazione del contributo, la tempistica per l'approvazione dei progetti e l'avvio dei lavori. «L'avvio di questo importante progetto rappresenta un passo fondamentale per la messa in sicurezza della SP 12 e per la tutela della vita dei cittadini che la percorrono ogni giorno», ha commentato l'assessore Giulio Saturni.

GLI INTERVENTI AD ARBIZZANO

E buone notizie anche per i residenti di Arbizzano, dove il problema degli allagamenti ha i mesi contati e dove è stato sbloccato l'iter per il completamento dell'ultimo tratto di Via Venezia.

Era il 2003 quando venne sottoscritta la convenzione di lottizzazione che prevedeva il completamento di Via Venezia, funzionale a connettere Via Case Zamboni con Via Ca' Dedè. A causa delle difficoltà che nel mentre emersero da parte dei lottizzanti, tra cui una liquidazione volontaria della società, i lavori furono però interrotti, e da allora il completamento della strada è rimasto un miraggio. Grazie al proficuo lavoro degli uffici tecnici comunali, è stato ora possibile trovare un nuovo accordo con le proprietà interessate. L'intesa prevede la possibilità per i privati di riconoscere una somma in denaro al Comune al posto della realizzazione dell'opera. Con l'incasso della quota, sarà poi l'ente ad appaltare i lavori per il completamento dell'opera. I lavori potrebbero partire già con l’inizio dell’anno prossimo, a seguito dell’approvazione del nuovo progetto da parte della giunta.

Sempre per Arbizzano, per ridurre il ripetersi degli allagamenti vicino alla Strada Provinciale 4, sarà impegnato un milione di euro (di cui metà fondi propri del Comune e metà fondi del Pnrr) per l’intervento di sistemazione complessiva dell’infrastruttura dedicata alla raccolta e smaltimento delle acque piovane.

Lungo Via Galilei, il Consorzio di Bonifica Veronese aveva già tombinato il Vajo del Ghetto con una tubazione circolare, e nella stessa trincea di scavo è stata posata una tubazione dedicata alle acque meteoriche di Via Monti, Via Petrarca e Via Foscolo, predisponendo anche i relativi pozzetti di connessione dei rami laterali. Successivamente, il Comune di Negrar di Valpolicella aveva collegato la nuova condotta di acque meteoriche di Via Petrarca. La soluzione che verrà ora adottata di fatto drenerà tutte le acque dell’area urbana e le recapiterà nel nuovo collettore di Via Galilei che dovrà essere adeguato in sezione e abbassato. Le quote di scorrimento più basse permetteranno la realizzazione delle condotte sull’intera Via Monti e Via Foscolo con un drenaggio più efficiente delle acque di piattaforma e con pendenze compatibili allo scarico sul collettore principale di Via Galilei. Le caditoie connesse alla rete che recapita in Via Dante Alighieri potranno essere collegate alla nuova rete in modo da evitare il rigurgito delle acque del Fosso dei Campi nel caso quest’ultimo andasse in pressione. «Inizialmente era prevista la realizzazione dell’intervento in due fasi successive - ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Bruno Quintarelli - ma in seguito ad ulteriori approfondimenti si è valutato di adottare la soluzione di un unico lotto, che prevede fin d’ora anche la realizzazione della tubazione su Via Galvani fino all’intersezione con Via Monti, precedentemente prevista invece per un secondo momento. Così l’intervento risulta essere unico e funzionale nonché interamente finanziato senza rimandi ad anni successivi. Per quanto riguarda i tempi di realizzazione dell’intervento, si prevede un avvio delle opere già nella seconda parte del 2024».

Infine, nella prima settimana di maggio, partiranno i lavori di riqualificazione della piazza di Arbizzano. Il rinvio dell’inizio dei lavori è stato voluto e concordato con la parrocchia per evitare disagi alle celebrazioni pasquali e le prime comunioni, ma ciò ha permesso anche di rivisitare parzialmente il progetto che prevede, con una piccola variante concordata con la Soprintendenza, il perfezionamento dell’accesso e dell’uscita, e l’aggiunta di ulteriori cinque posti auto. Sono state per questo ridimensionate le aree verdi che, pur permanendo in misura significativa, sono state riproporzionate nelle dimensioni. La tarda primavera e l’avvicinarsi della stagione estiva permetteranno inoltre di orientare le fasi di lavoro, che riguarderanno anche il muro di sostegno, creando minor disagio per le attività parrocchiali. A tal fine è confermata anche la disponibilità degli spazi di Villa Albertini, con una vela di copertura, per accogliere attività e funzioni religiose oltre all’abituale Grest parrocchiale. La durata dei lavori di intervento sulla piazza dovrà rientrare nei 200 giorni.

Ed il rinvio del via ai lavori è stato utile anche per allineare i tempi con l’altro importante intervento che completa e dà ulteriore significato alla riqualificazione della piazza della chiesa: il parcheggio sulla sommità del brolo di Villa Albertini. È infatti pronto il progetto di fattibilità tecnico economica per l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica e l’allineamento dello strumento urbanistico: in questo caso sono confermati sessanta posti auto, più altri per cicli e motocicli, che daranno risposta sia alla attività svolte dalla parrocchia e alle varie celebrazioni religiose, sia alle tante attività culturali e sociali che si svolgono negli spazi di Villa Albertini, oltre ad essere funzionali anche a coloro che abitano lungo via San Francesco. Il consiglio comunale ha destinato alla realizzazione di quest’opera 245mila euro.