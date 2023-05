Aspettando il concerto dei Negramaro all'Arena di Verona, Sangiorgi: «La cosa bella di questi vent'anni è potersi dire grazie»

I Negramaro sono stati ospiti di RTL 102.5 in compagnia di Angelo Baiguini e Federica Gentile. Durante “W l’Italia”, Giuliano Sangiorgi e Andrea Mariano hanno raccontato in diretta in radiovisione i primi venti anni di carriera e i prossimi impegni live. Il 21 marzo 2003 segnò l'uscita di "Negramaro", il primo e omonimo album della band salentina. A vent'anni da quel momento fondamentale, Giuliano e Andro, in rappresentanza dell'intero gruppo salentino, hanno condiviso con RTL 102.5 le emozioni che circondano questo importante anniversario e i momenti significativi che hanno caratterizzato la loro carriera, come la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2005.

«Nel 2005 partecipammo a Sanremo con una canzone rock, che era abbastanza atipica per il contesto. Mentre tutto scorre conserva ancora la stessa energia. Ricordo di essere andato in giro per Roma cantando come un pazzo, indossando le cuffie, mentre nessuno mi conosceva e la gente mi guardava stranita. Abbiamo collaborato con altri musicisti per mettere in luce le nuove generazioni. Sono felice che, nel nostro piccolo, abbiamo contribuito al cambiamento. Le radio hanno svolto un lavoro incredibile nel favorire questa trasformazione, anche se ha avuto un prezzo per noi», racconta Giuliano Sangiorgi.

Un compleanno speciale che i Negramaro festeggeranno con "n20 TOUR", i nove imperdibili appuntamenti live nei più suggestivi teatri di pietra italiani. La partenza è dalla capitale, il 13, 14 e 16 giugno 2023, alle Terme di Caracalla, per proseguire il 19, 21 e 22 luglio, al Teatro Greco di Siracusa e ancora il 22, 23, 24 settembre, all'Arena di Verona. «Festeggeremo i vent’anni di carriera con un nuovo tour in giro per l’Italia, - spiegano i Negramaro a RTL 102.5 - in luoghi storici come le Terme di Caracalla, Siracusa, poi l’Arena di Verona e, infine, saremo in Salento. Abbiamo riprodotto tutti i vinili, dal primo all’ultimo album, recuperando anche la simbologia dei primi dischi. Ci siamo accorti che sono bianco, rosso e verde. Richiamando il colore main delle cover è venuta fuori questa serie di tonalità».

A queste si aggiunge un nuovo imperdibile evento: "N20 BACK HOME". Una grande festa, in una grande location inedita, sinora mai utilizzata per un evento musicale, l’Aeroporto Fortunato Cesari di Galatina (Lecce), per rivivere vent’anni di straordinari successi con tantissime sorprese e ospiti. «A Galatina, il 12 di agosto, siamo pronti a sparare i fuochi d’artificio. Dai teatri di pietra al cielo, è un po' descrittivo di tutti i nostri sogni di sempre. Abbiamo costruito il nostro cuore nel Salento e puntualmente torniamo, è un back home relativo perché è come se non ce ne fossimo mai andarti. Abbiamo scelto la nostra terra per celebrare i vent'anni di carriera, discografia, concerti, e tante prime volte indimenticabili. Accanto a noi ci saranno una serie di vecchi e nuovi amici», continuano i Negramaro.

Il 12 agosto, sul palco con i Negramaro, tanti amici, per una festa unica: «Abbiamo scelto il 12 agosto perché di solito in quel periodo faccio una festa a casa - racconta ancora Giuliano Sangiorgi - ma si è diffusa la voce e sono arrivate un sacco di persone. Allora abbiamo deciso di prendere in mano la situazione e trasformarla in un evento straordinario. Abbiamo persino dovuto affittare un aeroporto! Nel Salento, le location adatte per suonare sono limitate, ed è proprio per questo motivo che abbiamo scelto questa zona. E spero che questo sia solo l'inizio di una lunga serie di eventi. Vogliamo abituare il pubblico, che non è abituato a questo tipo di iniziative, per questioni logistiche. Vogliamo trasformare questa festa in un vero e proprio festival, - ribadisce Sangiorgi - con numerosi ospiti che stiamo ancora mantenendo segreti. L'evento inizierà nel pomeriggio e avremo spettacolari performance di artisti come Elisa, Fiorella Mannoia, Madame, Samuele Bersani, Niccolò Fabi, Diodato, Sangiovanni, Malika Ayane, Ermal Meta, Rosa Chemical, Ariete, Aiello. La cosa bella di questi vent’anni è potersi dire grazie».