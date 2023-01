Dal calcio al rugby il passo è breve, il sindaco Tommasi incontra la nazionale di Keiran Crowley al Payanini Center

Mattinata di strette di mano sul campo uno del Payanini quella di mercoledì 25 gennaio. Il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, è infatti passato per un incontro informale con i ragazzi dell'Italrugby presenti a Verona per preparare la prima gara del Sei Nazioni prevista per il 5 febbraio. Il sindaco ha assistito all'allenamento collettivo degli azzurri e ha scambiato una battuta con il coach azzurro Keiran Crowley e con i giocatori. Presente al Payanini Center anche il presidente federale Marzio Innocenti e la presidente del Verona Rugby Raffaella Vittadello.

Durante l'incontro, il primo cittadino scaligero Damiano Tommasi ha sottolineato la grande importanza di avere un'eccellenza italiana come l'Italrugby sul nostro territorio e ha auspicato che la presenza ormai fissa della nazionale in città possa coinvolgere sempre di più la comunità veronese per far crescere la cultura sportiva e rugbistica in particolare: «È un onore per noi essere ospiti di questa preparazione, - ha esordito il sindaco di Verona Tommasi - so bene quanto sia impegnativo questo periodo di avvicinamento agli impegni internazionali. Sono felice che la nazionale sia presente in città per tutta la durata torneo e mi auguro che si possano organizzare assieme agli azzurri delle attività che coinvolgano i giovani».

Il primo cittadino scaligero ha poi aggiunto: «Avere delle eccellenze italiane a Verona è senz'altro una grande occasione per far crescere il movimento rugbistico e abbiamo la fortuna di poterli ospitare la nazionale in un centro all'altezza come il Payanini Center disponibile sul nostro territorio. È doveroso sfruttare questa opportunità per promuovere uno sport con dei valori importanti, forse ancora poco conosciuto qui da noi rispetto ai paesi anglosassoni, e speriamo che i nostri ragazzi possano farsi valere in questo prossimo Sei Nazioni», ha concluso il sindaco Damiano Tommasi

Gli azzurri si alleneranno a Verona in preparazione a tutte le sfide casalinghe del Sei Nazioni, in programma allo Stadio Olimpico di Roma secondo il seguente calendario: