Corse speciali di Natale grazie ai battelli Navigarda con collegamenti per Peschiera, Lazise, Bardolino e Garda

In prossimita? dellepropone, in collaborazione con i Comuni rivieraschi, gli speciali collegamenti battello tra Peschiera, Lazise, Bardolino e Garda per permettere di visitare le suggestive localita? che durante questo periodo sono decorate a festa: «Abbiamo sottoscritto un accordo per il servizio navetta di collegamento tra i Comuni disicuri di poter, in questo modo, supportare le amministrazioni comunali nelle numerose iniziative natalizie organizzate non solo per la cittadinanza, ma anche per i numerosi turisti che in questo periodo si riversano sulle sponde gardesane, affascinati dal connubio degli addobbi natalizi ed i riflessi delle luminarie dei nostri battelli adornati per l’occasione. Inoltre - commenta l’Ing., Direttore di Esercizio Navigazione Lago di Garda - siamo sicuri che i servizi di collegamento saranno da supporto alla viabilita? locale per consentire cosi? i trasferimenti senza difficolta? di traffico e problematiche legate alla sosta dei veicoli».

Il servizio sara? attivo i giorni 24 - 26, 30 e 31 dicembre 2021 e dal 1 al 6 gennaio 2022, con tre corse per scalo in andata e altrettante di rientro che garantiranno gli spostamenti tra le localita? per tutta la giornata. Inoltre i cittadini residenti dei Comuni che hanno sottoscritto l’accordo per le “Corse speciali natale 2021”, potranno usufruire dello sconto “Conosci il tuo lago”. La promozione, valida sui servizi pubblici di linea, garantira? uno sconto sui biglietti ordinari e sulle carte di libera circolazione fino a circa il 20% per le tratte piu? lunghe. La riduzione non sara? cumulabile con altre iniziative e/o riduzioni tariffarie e non varra? sui noleggi e sulle crociere speciali. Per usufruire dell’agevolazione, sara? sufficiente presentare, in una delle biglietterie di Navigazione Lago di Garda, un documento di identita? attestante la residenza in uno dei comuni che hanno aderito all'iniziativa.

In aderenza alle ultime indicazioni governative, per l’accesso a bordo dei battelli, e? previsto l’obbligo di esibizione della certificazione verde Green Pass. Per tutte le informazioni inerenti orari e tariffe ci si puo? rivolgere a: NAVIGAZIONE LAGO DI GARDA - Direzione di Esercizio telefono 030-9149511 - numero verde 800-551801 - www.navigazionelaghi.it - e-mail: infogarda@navigazionelaghi.it.