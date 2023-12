Luci e corse speciali con Navigarda per le festività natalizie sul lago: «Un'occasione in più per visitatori e turisti»

In prossimita? delle festivita? Natalizie, Navigarda ha annunciato che riproporrà gli speciali collegamenti in battello tra Peschiera, Lazise, Bardolino e Garda nel basso lago veronese e tra Desenzano e Sirmione nel basso lago bresciano, proprio per permettere di visitare le suggestive localita? che durante questo periodo sono addobbate a festa.

«Grazie alla disponibilita? delle amministrazioni comunali, - ha commentato l’Ing. Mafale, direttore di esercizio Navigazione Lago di Garda - abbiamo rinnovato l’accordo per il servizio navetta di collegamento tra i Comuni di Peschiera, Lazise, Bardolino e Garda, gia? sperimentato lo scorso anno, con 6 corse di andata e ritorno che garantiranno gli spostamenti tra le quattro localita? per tutta la giornata. Inoltre, - ha aggiunto Mafale - sempre per le prossime festivita?, abbiamo deciso di riproporre gli ormai tradizionali collegamenti speciali tra Desenzano e Sirmione, con 16 corse di andata e ritorno per tutta la giornata dalle 10 alle 19».

Il direttore di esercizio Navigazione Lago di Garda ha poi precisato: «I collegamenti speciali saranno attivi dal 22 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 (escluso il 25 dicembre). Allo stesso tempo abbiamo predisposto nei principali scali del lago una particolare illuminazione notturna dei nostri battelli, illuminati per l’occasione con luci a led, quale segnale di attenzione al territorio e di partecipazione alle festivita? natalizie. Con queste iniziative - ha proseguito l’Ing. Mafale - siamo sicuri di supportare le attivita? del territorio e le amministrazioni comunali nelle iniziative organizzate nel periodo natalizio, non solo per la cittadinanza, ma anche per i numerosi turisti che in questo periodo di festa si riversano sulle sponde gardesane affascinati dalla suggestione degli addobbi natalizi che si riflettono nelle acque del lago».

Informazioni, prezzi e biglietti sono disponibili presso le biglietterie di Peschiera, Lazise, Bardolino e Garda oppure online sul sito: www.navigazionelaghi.it.