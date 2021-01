Frana sulla strada Gardesana a Malcesine: attivati i bus ed il battello sostitutivo

Nella mattinata di oggi, mercoledì 6 gennaio, la Provincia di Verona, la Provincia autonoma di Trento e Navigarda, in coordinamento con Atv, hanno condiviso un accordo in funzione della frana avvenuta sulla strada Gardesana. Da domani, giovedì 7 gennaio, sarà permesso a chi è in possesso di un biglietto o di un abbonamento Atv che includa la tratta della Gardesana chiusa per una frana in località Tempesta, di usufruire gratuitamente del battello sulla linea Riva-Malcesine.

Gli utenti dovranno esibire al personale di Navigarda o il biglietto o il tagliando dell’abbonamento (in formato cartaceo, esclusi app e borsellino elettronico). Sono già disponibili sulla sezione news del sito di Atv gli orari aggiornati della linea 484 Garda-Malcesine, modificati per garantire, per alcune corse, le coincidenze tra bus e battello. Per le corse di Navigarda: www.navigazionelaghi.it.