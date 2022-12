A Verona è trascorso un anno di "NaturAzioni", il Comune presenta i risultati e un nuovo contest fotografico natalizio

«Valorizzare la conoscenza del territorio da parte dei cittadini per diventare un patrimonio vissuto ma anche strategico nello sviluppo complessivo della città». È questo l’obiettivo di “NaturAzioni”, progetto triennale del Comune di Verona, con il sostegno di Fondazione Cariverona, per il recupero, la valorizzazione, la conoscenza e la fruibilità dei luoghi della città attraverso l’attivazione civica ed l’educazione ambientale partecipata e co-costruita. E sabato 3 dicembre, alle ore 14.30 al Museo di Storia Naturale, saranno illustrati i risultati ad un anno dal via dell’iniziativa caratterizzata da 5 NaturAzioni: Ricerca (Strumenti digitali per la citizen scienze), Educazione (Conoscenza diretta ed esperienziale), Percorsi di terra (Valorizzazione degli itinerari tra colline e cinta muraria), Percorsi d’acqua (Valorizzazione degli itinerari tra Adige e Lazzaretto) e Attivazione Civica (Iniziative spontanee a vantaggio della collettività).

Un bilancio in vista del prossimo anno, nel quale andranno realizzate delle infrastrutture che valorizzeranno l’accessibilità e la possibilità di conoscenza dei luoghi. In particolare il recupero del Lazzaretto, per renderlo effettivamente praticabile in sicurezza alla cittadinanza, dall’Adige Sud attraverso il Bosco del Giarol, fino alle colline dove ci sarà una seconda infrastruttura, cioè i servizi igienici alla Batteria di Scarpa. Saranno costruiti percorsi che consentiranno ai cittadini di conoscere questo luogo particolare e affascinante per storia e significato per la città, e anche la natura di quello spazio. Ad aggiungersi al progetto, per il periodo natalizio, è stato inoltre lanciato il contest fotografico “Naturazioni È…”, a cui potranno partecipare fino al 15 dicembre residenti maggiorenni di Verona e provincia scattando immagini, massimo 3 per partecipante, registrandosi sul sito https://naturazioni.comune.verona.it/ e provare a vincere. Il tema scelto per le produzioni fotografiche è il territorio del Parco Adige Sud e Lazzaretto, oppure il territorio collinare e della cinta muraria di Verona. Tutte le informazioni sul progetto “NaturAzioni” sono sul sito https://naturazioni.comune.verona.it/.

A presentare l’incontro di sabato pomeriggio sono intervenuti questa mattina in sala Arazzi l’assessore all’Ambiente Tommaso Ferrari e il responsabile del progetto e direttore generale del Comune di Verona Giuseppe Baratta. «Vogliamo continuare a portare avanti e supportare questo progetto – sottolinea l’assessore Ferrari - perché rappresenta un incontro con la cittadinanza su temi importanti come la valorizzazione del patrimonio naturalistico, soprattutto grazie ad interventi e di attivazione di collaborazioni tra associazioni, cittadini e Comune che sono in realtà la vera caratteristica che può portare ad un nuovo cambio di paradigma relativamente al tema della tutela ambientale. Come Amministrazione supportiamo questo progetto perché crediamo che il tema del patrimonio ambientale, e di vedere sempre di più l’ambiente come infrastruttura strategica non solo come contorno relativamente alla città, sia fondamentale. Sempre di più infatti si condivide l’idea di riportare la natura in città, e usare con i cittadini il patrimonio naturalistico come elemento di monitoraggio per bioindicatori, strada che continueremo a percorrere felici di ereditare e supportare questo progetto».

«Nel primo anno abbiamo gettato le basi per una collaborazione con più partners di progetto – spiega il direttore generale Baratta - coinvolgendo un pubblico vasto, così come anche numerose scuole primarie e secondarie, per un percorso di conoscenza delle caratteristiche del nostro territorio e della sua natura. Questo permetterà di conoscere parti della città splendide, che non hanno nulla da invidiare ai percorsi naturalistici in Italia. E lo faremo insieme ai cittadini, sviluppando una collaborazione che parte dalla conoscenza e lo sviluppo dei luoghi, per far capire il reale valore del patrimonio e del potere che abbiamo anche nel valorizzarlo. Il concorso fotografico infatti ha proprio lo scopo di stimolare i cittadini a mostrarci come vedono e come sono i luoghi che frequentano, per una conoscenza condivisa della città. Un concorso che, successivamente, ci permetterà di fare un lavoro di mappatura arricchito dalla partecipazione della cittadinanza».