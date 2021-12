"Un Natale speciale" per gli assistiti dai frati di San Bernardino

"Un Natale speciale", il progetto promosso da Anas (Associazione Nazionale di Azione Sociale sezione Verona Sud) a sostegno dei frati di San Bernardino e dei loro assistiti, è stato presentato il 21 dicembre nella Sala Rossa al Palazzo Scaligero a Verona. Sono intervenuti Francesco Bitto, portavoce regionale Anas Veneto, Maurizio Borgo, Presidente Anas sezione Verona Sud e alcuni volontari dell’associazione.

L’iniziativa, che ha preso il via il 6 novembre, raccoglie da privati cittadini beni utili soprattutto ad affrontare l’inverno, come berretti, sciarpe e guanti, che verranno donati alle persone aiutate dai frati (in media 200 l’anno, fa sapere l’associazione).

I prossimi giorni di raccolta sono previsti domani, mercoledì 22 dicembre, e venerdì 24, dalle 15,30 alle 18,30 presso la sede di Anas in via Rocche 4. I volontari dell’associazione prepareranno dei sacchetti regalo, invitando i donatori ad aggiungere anche un biglietto di auguri per le festività.

Anas Verona Sud può contare su 40 volontari, cresciuti del 10% nel 2021 e con un’età compresa tra i 18 e i 50 anni. Ad oggi, per la prima edizione dell’iniziativa, hanno già confezionato circa 150 sacchetti che, nel pomeriggio di Natale, i frati consegneranno agli indigenti.

Per informazioni sulle modalità della raccolta i donatori possono contattare il 3203250650 oppure lo 0454857037.