Anche a Verona per Natale è esplosa l'Iginio Massari mania: «Verso il sold out la gamma di panettoni e pandori 2023»

«La gamma di prodotti Iginio Massari Alta Pasticceria pensati per le festività di fine anno fa registrare un boom di richieste». È quanto si legge in una nota del gruppo che sottolinea come la circostanza sia testimoniata anche «dall'entusiasmo della clientela che ha preso d’assalto le pasticcerie e i pop up store distribuiti capillarmente in tutta Italia». Come prevedibile, tra i protagonisti della grande richiesta di prodotti natalizi più amati firmati Iginio Massari Alta Pasticceria, si confermano i grandi lievitati: il Panettone, proposto nelle sue innumerevoli varianti e il Pandoro tradizionale.

«Il Panettone e il Pandoro restano a pieno titolo i prodotti più amati dagli italiani a Natale e i più iconici per la nostra realtà. - ha raccontato il maestro Iginio Massari - La bontà e il fascino di questi prodotti artigianali accrescono anno dopo anno grazie a lievitazioni sempre più tecnologiche e alla possibilità di scegliere materie prime d’eccellenza. Il successo - ha quindi aggiunto Iginio Massari - è presto spiegato: il panettone e il pandoro sono buoni, goduriosi e, quindi, desiderati dalla gente, oltre che versatili per la loro capacità di rendersi originali in ogni occasione».