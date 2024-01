Natale tra i piccoli pazienti dell’Ospedale della donna e del bambino: «Verona dimostra ancora il suo grande cuore»

«Le festività per i veronesi sono anche occasione per fare del bene, come dimostrano tutte le attività di solidarietà che come tutti gli anni le associazioni, gli enti e i privati hanno voluto dedicare ai piccoli ospiti dell’Ospedale della donna e del bambino (ODB)». Lo ricorda una nota dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, nella quale viene sottolineato come durante le festività natalizie i bambini ricoverati in Pediatria B (diretta dal prof. Claudio Maffeis), in Pediatria C (diretta dal prof. Giorgio Piacentini e in Oncoematologia Pediatrica (diretta dal dott. Simone Cesaro) sono stati visitati e intrattenuti da cantanti, maschere di carnevale, Babbo Natale e persino dai clown.

I visitatori hanno infatti portato giocattoli, libri, dolci e altri regali per i bambini ricoverati. Hanno inoltre intonato canzoni di natale e inscenato spettacoli cercando di rendere il soggiorno dei piccoli in ospedale il più confortevole possibile.

Gli amici dell’’Ospedale della donna e del bambino

Abio, Anavi, Associazione “Donatori del sorriso”, Hellas Verona, Rotary Club di San Giovanni Lupatoto, il Rione Filippini Verona, Associazione “Il sorriso arriva subito”, il gruppo Carnevale Benefico “Orlando El Furioso” Quartiere Borgo Roma, i volontari dell’Associazione “Progetto Sorriso”, sono solo alcuni esempi delle istituzioni che sono venute a visitare il reparto e portare doni ai piccoli pazienti oncologici. L’associazione Abeo Verona, con il suo Babbo Natale, ha portato doni all’Oncoematologia Pediatrica e ad altri reparti della Pediatria.

Inoltre, le scuole dell’infanzia S. Giuseppe, Paolina e Sante Trentin di Villafranca, Manganotti di Cavalcaselle e E. A. Franchini di Quaderni, aderendo al progetto “Rinuncio al regalo”, hanno dato la possibilità ai bambini che le frequentano di rinunciare ad un dono di Santa Lucia per portarlo ai loro coetanei ricoverati. Anche le ostetriche dell’Ospedale della donna e del bambino hanno preparato un pensierino per augurare buone feste alle neomamme e ai loro piccoli. I carabinieri di Peri hanno chiesto di venire a portare un sorriso ai bambini, come ogni anno, per il giorno della Befana con l’evento “La befana della Biodiversità”, anche l’Avis della polizia penitenziaria farà visita ai bambini nello stesso giorno. «La generosità veronese - commentano dall'Aoui - non scema con il concludersi delle feste, ci sono infatti numerose associazioni e gruppi di volontari che si dedicano al benessere dei bambini ricoverati in ospedale in tutto l’arco dell’anno, offrendo loro supporto emotivo e materiale».

Il dott. Simone Cesaro ha dichiarato: «Questi gesti e queste azioni dimostrano il calore e la vicinanza della cittadinanza veronese nei confronti del personale, che svolge quotidianamente un lavoro non facile, e, soprattutto, nei confronti dei bambini e dei loro genitori che sono impegnati a superare una fase difficile della loro avventura di vita. Per questo vogliamo dire grazie a tutti coloro che dedicano tempo ed energie per allietare i piccoli ospiti dell’Ospedale della donna e del bambino».