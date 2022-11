Per i bimbi prematuri il viola illumina a Verona il Palazzo della Gran Guardia

Riflettori accesi sul tema dei bimbi prematuri, per accrescere la consapevolezza sulle sfide che la nascita pretermine pone per i neonati e per le loro famiglie. In tutto il mondo si è celebrata ieri, giovedì 17 novembre, la "Giornata della prematurità".

I bimbi prematuri vengono al mondo prima della 37esima settimana di età gestazionale e rappresentano una grande sfida per la neonatologia e per la società. Il Comune di Verona ricorda in una nota che «un bambino su dieci nasce prima del termine ed uno su cento viene alla luce prima dei sette mesi di gravidanza». Si tratta dunque di «una realtà che tocca tante famiglie, anche a Verona».

Ad accendere ieri simbolicamente il monumento su piazza Bra è stata l’assessora alla Salute Elisa La Paglia. L'iniziativa è promossa dall’associazione di Promozione Sociale Prematuramente APS, con il patrocinio della Regione Veneto, il Comune di Verona, Ulss9 Scaligera e l’Università di Verona e con il contributo di Agsm Lighting.