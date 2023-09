In anteprima nazionale è nato il canale WhatsApp ufficiale del Veneto, Zaia: «Siamo la prima Regione d'Italia»

«Mark Zuckerberg ha appena annunciato il lancio dei Canali WhatsApp in tutto il mondo, il Veneto è la prima e unica Regione d’Italia ad offrire in anteprima questo servizio». Lo ha detto il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, annunciando la presenza della Regione nella lista di Canali WhatsApp: «Il canale ufficiale della Regione del Veneto, - ha poi precisato il governatore Zaia - disponibile da oggi, sarà un mondo privato e riservato in cui trovare e leggere gli aggiornamenti più importanti e utili. Uno spazio virtuale che si aggiunge ai canali social già attivi e che contribuirà ad amplificare l’informazione del Veneto».

Attiva da questo pomeriggio, in modo graduale in Italia, la nuova funzionalità dei canali WhatsApp è stata rilasciata da Meta in sperimentazione a poche decine di istituzioni ed enti pubblici. Fra circa un mese, secondo ciò che riferisce la Regione Veneto, saranno sbloccate anche il resto delle iscrizioni.

«La Regione del Veneto - ha precisato infatti il presidente Luca Zaia - è stata selezionata da Meta come prima e unica regione italiana a sperimentare in anteprima questa funzionalità. È un servizio di trasmissione privato e attento alla privacy e chiunque potrà iscriversi per seguirci. Infatti, i canali sono separati dalle chat e non sarà possibile per il gestore vedere l’identità dei follower. Siamo tra i primi ad aver aderito a questa possibilità che ci proietta a tutti gli effetti tra le istituzioni più social del mondo. Non un vezzo, - ha concluso Zaia - ma la precisa volontà di rendere trasparente e proattiva l’informazione verso tutti i nostri cittadini».

Di seguito riportiamo il link per seguire il canale ufficiale della Regione del Veneto: https://whatsapp.com/channel.