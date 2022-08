"Nabucco" chiude il tris di opere in scena all'Arena trasmesse in tv in prima serata

È stato premiato dal pubblico anche il secondo appuntamento de La Grande Opera All'Arena Di Verona, con la partecipazione sempre dell'attore Luca Zingaretti. Giovedì 28 luglio, in prima serata su Rai 3, "La Traviata" messa in scena nell'anfiteatro scaligero con l'allestimento storico del regista Franco Zeffirelli è stata seguita da più di mezzo milioni di spettatori con uno share del 5%.

Il ciclo di tre speciali appuntamenti per portare idealmente il pubblico televisivo a vivere con passione l'opera in Arena si concluderà giovedì prossimo, 4 agosto, con il "Nabucco" di Giuseppe Verdi. L'opera andrà in onda senza interruzioni pubblicitarie e sarà introdotta dal Zingaretti, che racconterà storia e retroscena. «Ho accettato con entusiasmo questo invito a partecipare ad un’operazione così bella - ha commentato Zingaretti - Bella per i contenuti e bella per gli intenti che sono quelli di condividere le emozioni e la bellezza di un’arte come l’opera lirica, che nasce popolare e che deve rimanere patrimonio comune e continuare a far parte del dna culturale e sociale del nostro Paese. Vedere migliaia di persone provenienti da tutto il mondo, di tutte le età, in quel luogo magico che è l'Arena di Verona, assistere in religioso silenzio allo svolgersi di questi spettacoli è stata un'emozione unica».

Questo è il cast del Nabucco: Nabucco - Sebastian Catana, Ismaele - Samuele Simoncini, Zaccaria - Abramo Rosalen, Abigaille - Ewa P?onka, Fenena - Francesca Di Sauro.