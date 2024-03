"Note di legalità" in Gran Guardia suonate degli studenti del Berti

Hanno tradotto in musica le difficoltà e i disagi della loro età, affrontando con entusiasmo anche temi legati alla legalità, all'uguaglianza e alla libertà di espressione. Ed ora sono pronti a stupire il pubblico con la loro performance. Sono gli studenti dell'istituto alberghiero "Berti" di Verona che durante l’anno scolastico hanno partecipato al progetto "Musica e legalità" e che ne daranno conclusione domani, 25 marzo, in Gran Guardia con un evento-spettacolo aperto a tutti a partire dalle 9.

Il progetto è promosso dalla Camera Minorile di Verona e ha visto la partecipazione del Comune e del gruppo musicale Zambo Super Pizza. I laboratori si sono sviluppati nell’arco di otto incontri di due ore ciascuno in cui si è partiti da un’analisi dell’evoluzione della musica come forma di protesta e denuncia in merito a temi di discriminazione. Gli studenti sono stati guidati dagli avvocati della Camera Minorile in un’attenta analisi di alcuni articoli della Costituzione. E lo sviluppo dei temi di uguaglianza, razzismo e bullismo dal passato ai giorni nostri, hanno condotto alla creazione di due brani musicali composti nei testi dagli studenti e nell’arrangiamento dalla band al fine di valorizzare la maturità e la consapevolezza di questi temi.

Nel corso della mattinata saranno quindi presentati i brani musicali prodotti dai ragazzi intermezzati da interventi di dibattito e da una tavola rotonda per stimolare spirito di responsabilità, sensibilità etica e morale sui temi di sicurezza e legalità.

«Un progetto bellissimo che ha visto giovani musicisti a disposizione degli studenti del Berti con cui, insieme agli avvocati della Camera Minorile hanno sviluppato momenti di riflessione su temi importantissimi come la legalità, la discriminazione, il rispetto delle regole - ha commentato durante la presentazione l'assessora alla legalità di Verona Stefania Zivelonghi - E insieme a questo hanno creato un prodotto musicale che è il lavoro congiunto di persone diverse che si sono incontrate per un obiettivo comune».

«L’obiettivo è stato coinvolgere i ragazzi delle classi terze e quarte rendendoli voci partecipi e consapevoli sui temi di uguaglianza, discriminazione e conseguente violenza così da creare attraverso la musica come elemento di facilitazione, riflessione ed espressione di stati di disagio giovanile nella fascia di età tra 15 e 23 anni», ha aggiunto il dirigente del Berti Daniele Furlani.

«Come Camera Minorile promuoviamo l’educazione alla legalità nelle scuole - ha spiegato la presidente della Camera Minorile di Verona Erminia Contini - Negli anni ci siamo resi conto che gli incontri frontali con i ragazzi non suscitavano la dovuta attenzione, da qui l’idea di un progetto in cui i giovani siano protagonisti attraverso la musica».