Museo internazionale del Vino a Verona, Regione Veneto pronta a finanziarlo

Ieri, 6 giugno, il consiglio regionale del Veneto ha approvato all'unanimità il progetto di legge per realizzare a Verona il primo Museo internazionale del vino in Italia, funzionale alla promozione del territorio, dei prodotti, dell'enogastronomia e della cultura veneta.

La proposta normativa autorizza la giunta regionale a concorrere alle iniziative assunte dalla Fondazione per realizzare il Museo Internazionale del Vino (Muvin). Vengono dunque ammessi contributi regionali per Fondazione Muvin. Contributi che serviranno per realizzare un sito internet multimediale con cui illustrare il percorso di progressiva istituzione del Museo del Vino e le sue caratteristiche di promozione del prodotto e del territorio. E saranno anche ammesse a contributo la promozione di convegni, conferenze e manifestazioni, in Italia ed all’estero, per diffondere la conoscenza della cultura del vino e della produzione vitivinicola del territorio.

Il primo firmatario del progetto di legge è stato il leghista veronese Enrico Corsi, che ha commentato: «L'Italia e il Veneto sono tra i primi posti al mondo per produzione del vino e l’Italia in particolare è l’unico paese privo di un Museo del Vino, a differenza di quelli esistenti in Francia, Spagna e Portogallo. La realizzazione del Museo del Vino, oltre all’importante presenza sul territorio, creerà un centinaio di posti di lavoro e diventerà strategico come supporto alla manifestazione internazionale del Vinitaly. Ora la Regione del Veneto ha dimostrato di fare la propria parte iniziando, con questo contributo, a ragionare sull’importanza di un Museo del Vino sul nostro territorio. Ora ci aspettiamo che dal Comune di Verona e dal Governo ci sia pieno coinvolgimento per la realizzazione del più grande Museo del Vino internazionale presente in Europa nella città di Verona».

In base a quanto votato in aula «si chiede alla giunta regionale un impegno in ogni sede, al fine di sostenere ogni modalità e misura possibile per la realizzazione del museo internazionale di Verona, anche attraverso il coinvolgimento di enti regionali come Veneto Agricoltura, con un intervento finanziario di 350mila euro per tre anni - ha aggiunto il consigliere regionale Corsi - Importante anche la collaborazione con le università venete per il sostegno ad iniziative di ricerca e sviluppo e al trasferimento tecnologico delle risultanze nel settore vitivinicolo».

E la scelta per la sede del nuovo Museo del Vino è ricaduta su Verona perché la provincia scaligera è un punto di riferimento in tutta Italia sia per la produzione del vino sia per l'organizzazione di Vinitaly. La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Erika Baldin ha però chiesto di non dimenticare i musei del vino già presenti in regione, come quelli di Valdobbiadene e dei Colli Euganei. Per questo il suo emendamento alla proposta di Corsi è stato approvato. «Garantiamo così il giusto riconoscimento ai musei del vino già istituiti in Veneto - ha commentato Baldin - Sarebbe assurdo pensare a un'istituzione internazionale che dialoga con i musei di tutto il mondo, dimenticando quelli che già esistono nel nostro territorio e che invece vanno valorizzati. Con il mio emendamento ho ricordato che in Veneto sono già stati istituiti altri musei del vino ed è fondamentale che la nuova istituzione museale collabori anzitutto con le altre realtà venete».

Mentre la consigliera di Europa Verde Cristina Guarda ha auspicato che il nuovo Museo del Vino di Verona favorisca una «divulgazione culturale che renda disponibili a produttori, cittadini e visitatori tutte le tecniche colturali per ridurre l'impatto negativo della crisi climatica sull'agricoltura e la viticoltura. Ritengo necessario che si provveda attraverso lo strumento del Museo del Vino alla divulgazione di metodi e tecnologie colturali, biodiversità agronomica e naturale in campo: un museo che, oltre essere una destinazione turistica e strumento di conoscenza, funga anche rilancio innovativo del settore e casa dei produttori».