Museo degli strumenti antichi di fisica all'interno del liceo Messedaglia

Ieri, 25 novembre, nella biblioteca del liceo scientifico Messedaglia di Verona è stato inaugurato il Museo degli strumenti antichi di fisica. In occasione dei festeggiamenti per il centenario del liceo, l'istituto ha allestito un autentico museo per esporre la propria collezione di strumenti antichi. E al taglio del nastro sono intervenuti: la dirigente del liceo Anna Capasso, l’assessora alle politiche educative e scolastiche del Comune di Verona Elisa La Paglia, il presidente del consiglio comunale Stefano Vallani, il professor Luca Ciancio, docente di storia della scienza all'università di Verona, e il professor Leonardo Aldegheri, docente di matematica e fisica del liceo e curatore del museo.

L’evento è iniziato con il saluto della dirigente Capasso, che ha poi consegnato le tre borse di studio che il liceo aveva istituito per festeggiare il centenario. Le vincitrici sono state: Noemi Sommaruga, Sofia Fraccaroli e Caba Ruxanda.

Successivamente, l'assessora La Paglia ha portato i saluti e le congratulazioni dell’amministrazione comunale per la costituzione di un museo degli strumenti antichi, che grazie al liceo Messedaglia diventa patrimonio per l’intera città. E il professor Ciancio ha sottolineato la valenza culturale della rivalutazione della storia della fisica. Il docente universitario si è soffermato sull'importanza degli investimenti in ambito scientifico, per promuovere la ricerca e suscitare l'interesse dei giovani. E una realizzazione museale sulla storia della fisica, coinvolge non solo questa disciplina ma anche la filosofia, che va a studiare la storia delle idee e del loro sviluppo.

È infine intervenuto il professor Leonardo Aldegheri, curatore del museo, che ha presentato il progetto "Museo di fisica" che, partito nel 2017 e finalizzato al recupero e alla catalogazione degli strumenti antichi presenti nel liceo, si è concluso nell’anno del centenario del liceo con la realizzazione del museo grazie al costante aiuto degli studenti che negli anni si sono avvicendati. «La convinzione era quella - ha precisato il professor Aldegheri - che la valorizzazione degli strumenti antichi avrebbe consentito agli studenti di confrontarsi non solo con la fisica, ma anche con la sua storia e con la storia dello sviluppo delle idee e la storia del progresso tecnologico».

In seguito, la presentazione è entrata nel dettaglio e il docente ha ricordato che il museo contiene 117 strumenti antichi di fisica databili tra la seconda metà dell’800 e la prima metà del ‘900 e occupa l’intero corridoio, ala nord, del terzo piano della sede del liceo in Via Bertoni.

Gli strumenti sono stati esposti in 5 diverse teche, per una lunghezza totale di 17 metri. Le teche raccontano l’intera storia della fisica suddividendola nelle sue aree principali: meccanica, termologia, acustica, ottica ed elettromagnetismo. A corredo esplicativo, davanti alle teche si trovano dettagliate didascalie che descrivono gli strumenti. Le teche sono opportunamente illuminate e di fronte ad esse si trovano 10 pannelli che illustrano, attraverso quegli stessi strumenti esposti, la storia della fisica.

Il professor Aldegheri ha inoltre presentato il sito internet del museo al quale si accede dalla homepage del sito del liceo tramite questo link. Il sito raccoglie tutte le schede relative agli strumenti antichi in possesso del liceo, con descrizione, foto e periodo di datazione.

Il museo sarà aperto al pubblico da gennaio, gratuitamente con visite guidate. Per le classi delle scuole medie e delle altre scuole superiori dalle 11 alle 13 di venerdì, con prenotazione online dal sito del museo. Per il pubblico l'apertura è ogni primo e terzo venerdì del mese, con una visita guidata dalle 13.30 alle 14.30 e una dalle 14.30 alle 15.30, sempre con prenotazione online dal sito.