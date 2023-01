In città inaugura il Museo del Carnevale di Verona - Luigi D'Agostino "Ginetto"

Apre i battenti sabato 14 gennaio 2023 ore 11 il Museo del Carnevale di Verona - Luigi D'Agostino “Ginetto”: un percorso espositivo nato dalla volonta? di trasmettere la storia, la tradizione, i valori e i rituali caratteristici del Carnevale di Verona, ad un pubblico sempre piu? vasto. La realizzazione di un progetto immaginato, percorso e sostenuto da tempo; e? cosi? che il "Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco" vuole inaugurare il nuovo anno e il prossimo futuro: all'insegna della divulgazione, della condivisione e della consapevolezza che «sara? sempre carnevale a Verona».

Le attivita? del comitato non si limitano, infatti, alla realizzazione della manifestazione allegorica con i suoi carri, con gli artisti di strada, le rappresentazioni teatrali e le antiche maschere che lo contraddistinguono, ma continuano tutto l’anno attraverso molteplici attivita? in ambito sociale, culturale e educativo. Compito del comitato del Bacanal e? quindi quello di tramandare, proteggere e divulgare la ultracentenaria storia della sua nascita, il patrimonio delle tradizioni degli antichi usi e costumi, di quello artigianale, contadino ed alimentare, intervenendo con il suo massimo rappresentante, il Papa? del Gnoco, in tutte le opportunita? sia locali che internazionali creando sempre nuove iniziative, coinvolgendo la popolazione per instillare quel senso di appartenenza che e? un tesoro da non disperdere ed il risultato lo si riscontra nel sempre piu? elevato interesse degli ospiti sia italiani che stranieri che vengono a godere delle bellezze della citta?.

La volonta?, la costruzione e la realizzazione di un Museo del Carnevale - dedicato a Luigi D’Agostino “Ginetto” che per 55 anni e? stato il Presidente del Comitato - parte proprio dalla primaria necessita? di abbattere le frontiere e creare nuovi canali ed iniziative che coinvolgano la popolazione e i giovani, in particolare, alla partecipazione, alla conoscenza, alla divulgazione e che sviluppi in loro l’amore per la bellezza, l’arte, la tradizione del territorio, l’impegno civico. Un sogno questo che ha visto la luce grazie, in primis, a tutto il direttivo del "Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco" con il suo presidente Valerio Corradi che attraverso la partecipazione ad un bando dall’Ater di Verona, proprietaria della sede dell’ex oratorio di Santa Maria della Giustizia Vecchia, ha avuto la possibilita? di avere in gestione questa location prestigiosa.

Il nuovo museo a Verona

Il Museo, ad entrata gratuita, da una parte vuole rappresentare il “punto di partenza” per il pubblico per conoscere la storia e le antiche tradizioni popolari legate al carnevale veronese e dall’altra mira ad essere un punto di incontro e scambio tra tradizione e contemporaneita?.

Il percorso espositivo – curato dal coordinatore del Museo Enrico Marchi con l’organizzazione di YBAF di Rebecca Basso - alterna approfondimenti testuali sulle origini del Carnevale, sugli antichi riti e sulle maschere piu? importanti della Corte del Papa? del Gnoco a preziosi costumi d’epoca, fotografie storiche, video e diversi oggetti che completano il quadro della festa popolare piu? partecipata non solo dai veronesi. L’allestimento della sede prevede anche una parte che sara? possibile predisporre per conferenze e momenti d’incontro non solo per le attivita? del Comitato, ma disponibile ad altre associazioni del territorio.

Museo del Carnevale di Verona Luigi D’Agostino “Ginetto”

Sede: Ex Oratorio di Santa Maria della Giustizia Vecchia Piazza San Zeno (Via Procolo, 10) – Verona

Giorni di apertura e orari:

Aperto da martedi? a domenica dalle 15 alle 19

Sabato e domenica aperto anche dalle 9.30 alle 12.30.

Chiuso il lunedi?

Per scuole e gruppi aperto, su prenotazione, tutti i giorni.

Entrata gratuita

Per informazioni e prenotazioni: