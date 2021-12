Musei ed i monumenti di Verona aperti anche nel giorno dell'Immacolata

Anche durante il giorno festivo dell'Immacolata, i musei ed i monumenti di Verona saranno aperti. Gli spazi espositivi scaligeri accoglieranno cittadini e visitatori anche domani, 8 dicembre. Le collezioni antiche e moderne delle gallerie potranno così essere scoperte o riscoperte da tutti.

Da domani a domenica 12 dicembre, Museo di Storia Naturale, Museo Archeologico al Teatro Romano e Museo degli Affreschi Cavalcaselle alla Tomba di Giulietta saranno aperti dalle 10 alle 18. Stesso orario anche per Castelvecchio dove è in corso l'esposizione "Ritorno alla rappresentazione. Gli acquerelli di Francesco Arduini". La Casa di Giulietta e l'Arena saranno aperte dalle 9 alle 19. Alla Galleria d'Arte Moderna Achille Forti, dalle 11 alle 19, si potranno ammirare le mostre "Passioni e visioni: percorsi dalla storia della Gam", "Contemporaneo NON-STOP il respiro della natura", "Blue Traveler di Andrea Carpita" e "A e Z: l’amore è per sempre, l’arte no (se non la conservi!)" e, dall'11 dicembre, in "primaparete", The Diviner (The Time of the Flood) / Il Divinatore (Il Tempo del Diluvio) di Stefano Cagol. Le Arche Scaligere, come di consueto, saranno aperte da venerdì a domenica, dalle 12 alle 17.

Biglietti e prenotazioni disponibili online o nelle singole biglietterie.