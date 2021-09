Nei musei civici di Verona tornano le domeniche a 1 euro e le visite guidate

L'appuntamento è per tutte le prime domeniche del mese, da ottobre a maggio, ed è consigliato acquistare e prenotare l’ingresso online

Tornano nei Musei civici le domeniche a 1 euro e le visite guidate di un’ora di ‘Turista nella mia città’. Giornate speciali, promosse la prima domenica del mese, che dopo la sospensione imposta dai provvedimenti per il contenimento della pandemia, tornano ad offrire a cittadini e turisti un’immersione nell’arte, nella cultura e nella storia.

Il 3 ottobre, con la tariffa agevolata di 1 euro a persona, sarà possibile accedere in tutti i musei civici cittadini: l'appuntamento è per tutte le prime domeniche del mese, da ottobre a maggio, ed è consigliato acquistare e prenotare l’ingresso online sul sito museiverona.com.

Sempre questa domenica, con l’iniziativa ‘Turista nella mia città’, ripartono le visite guidate di un’ora, con tre appuntamenti: alle ore 10 all’Anfiteatro Arena; alle 11.30 alla GAM; alle ore 16.30 al Museo di Storia Naturale.

Il biglietto d’ingresso è di 1 euro a persona, mentre il costo di ogni singola visita è di 5 euro per adulto e gratis per i ragazzi fino ai 14 anni. La prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro sabato 2 ottobre, alle ore 13. I posti limitati e per l'accesso ai musei sono richiesti green pass e mascherina..

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria didattica dei Musei del Comune di Verona al numero 045 8036353 – 045 597140, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 o dalle 14 alle 16, e il sabato dalle 9 alle 13.