Cambiato senza consenso, ripristinato vecchio contratto ai lavoratori dei Musei Civici

Resta ancora da capire quando, ma sarà ripristinato il precedente contratto di lavoro per i lavoratori dei Musei Civici di Verona che se l'erano visto cambiare l'estate scorsa. L'accordo è stato trovato oggi, 19 giugno, in un incontro tra il Comune di Verona, il sindacato Filcams Cgil, la direzione dei musei scaligeri la cooperativa Le Macchine Celibi. Proprio questa cooperativa gestisce in appalto i servizi di guardiania e accoglienza dei Musei Civici e aveva trasformato unilateralmente la tipologia del contratto che inquadrava i dipendenti, passando dalla tipologia "multiservizi" a quella "servizi fiduciari", e aprendo una vertenza sfociata in uno stato di agitazione e anche in uno sciopero.

Per evitare che il problema si potesse ripetere nei prossimi appalti, il Comune di Verona ha trovato come soluzione quella di imporre il contratto nazionale di Federculture per tutti i servizi culturali. Soluzione che però non si poteva applicare all'appalto in essere, che quindi era rimasto in sospeso.

Oggi, la questione in sospeso è stata affrontata e pare anche risolta. L'assessore al bilancio Michele Bertucco ha infatti comunicato la possibilità di incrementare la dotazione economica verso la cooperativa proprio per permettere il pagamento delle tranche riferite al rinnovo del contratto multiservizi. «Occorrerà un successivo incontro per valutare la decorrenza, ma un primo importante risultato è stato raggiunto - ha commentato Filcams Cgil - Le Macchine Celibi dovrà ripristinare il contratto indicato nel bando vigente e mantenerlo fino alla sua naturale scadenza».