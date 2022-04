Musei civici e monumenti di Verona aperti per la Festa della Liberazione

Apertura straordinaria di musei civici e monumenti di Verona in occasione della Festa della Liberazione. Lunedì 25 aprile sarà quindi possibile visitare tutta l’ampia offerta espositiva dei musei civici cittadini e l’unicità storico-architettonica dell’anfiteatro Arena. Quest’ultima, per allestimento concerto, lunedì effettuerà la chiusura anticipata alle ore 15, con ultimo accesso alle 14.

L'elenco delle date con le variazioni agli orari di apertura al pubblico dell’Anfiteatro per la presenza di spettacoli, è visibile sul sito del Comune di Verona.

MUSEI E ORARI - Accessibili, dalle ore 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30) il Museo di Castelvecchio, con l’esposizione "Ritorno alla rappresentazione. Gli acquerelli di Francesco Arduini". E ancora, con lo stesso orario, il Museo Archeologico al Teatro Romano, con la mostra "Vasi antichi"; il Museo degli Affreschi G.B. Cavalcaselle alla Tomba di Giulietta e il Museo di Storia Naturale.

La Galleria d’Arte Moderna Achille Forti a Palazzo della Ragione rimarrà aperta invece dalle ore 11 alle 19 (ultimo ingresso alle 18.15). Al suo interno si potranno visitare le mostre: "Passioni e visioni: percorsi dalla storia della GAM", "Contemporaneo NON-STOP il respiro della natura", "Blue Traveler" di Andrea Carpita, "A e Z: l’amore è per sempre, l’arte no (se non la conservi!)", "The Diviner (The Time of the Flood) / Il Divinatore (Il Tempo del Diluvio)" di Stefano Cagol.

Infine, la visita alla Casa di Giulietta sarà consentita dalle ore 9 alle 19, con ultimo ingresso alle 18.30.

Dal 1° aprile l’ingresso alle sedi museali e ai monumenti è consentito indossando la mascherina chirurgica e non è più necessario esibire il green pass.