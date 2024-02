Domenica a Verona musei civici a 1 euro. E torna l'iniziativa "Turista nella mia città"

Domenica 4 febbraio, con la tariffa agevolata di 1 euro a persona, a Verona sarà possibile accedere in tutti i Musei civici cittadini: Casa di Giulietta, Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, Museo Archeologico al Teatro Romano, Museo degli Affreschi Cavalcaselle e Tomba di Giulietta, Museo di Castelvecchio, Museo di Storia Naturale, Museo Lapidario Maffeiano e Torre dei Lamberti (prenotazioni telefonando al numero 045 9273027)

Per la Casa di Giulietta i biglietti saranno disponibili solo online, fino a esaurimento delle disponibilità, sul sito museiverona.com. Il Comune di Verona consiglia comunque di acquistare il biglietto online in anticipo anche per visitare gli altri musei.

Inoltre, con l’iniziativa "Turista nella mia città", sarà possibile partecipare a visite guidate su prenotazione in varie sedi museali. Il costo di ogni singola visita è di 5 euro più il biglietto d’ingresso.

Domenica 4 febbraio saranno proposte sette visite della durata di un’ora: alle 9.30 la Casa di Giulietta, alle 11 il Museo Lapidario Maffeiano, alle 11.30 la Galleria d’Arte Moderna Achille Forti Palazzo della Ragione, alle 15 il Museo degli Affreschi "G.B. Cavalcaselle", alle 15.30 il Museo Archeologico al Teatro Romano, alle 16 il Museo di Storia Naturale e alle 16.30 il Museo di Castelvecchio.

I posti sono limitati e l’iscrizione è obbligatoria entro le 13 di sabato 3 febbraio: Segreteria didattica dei Musei civici di Verona, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Sabato dalle 9 alle 13. Tel. 045 8036353 – 045 597140, mail: segreteriadidattica@comune.verona.it.