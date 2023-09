Musei civici a 1 euro e "Turista nella mia città": ripartono le iniziative a Verona

Con ottobre torna l'iniziativa promossa per il primo fine settimana di ogni mese, che offre a cittadini e turisti l’opportunità di immergersi, ad un prezzo speciale, nell’arte, nella cultura e nella storia.

Domenica 1° ottobre infatti sarà possibile accedere a in tutti i Musei civici di Verona con la tariffa agevolata di 1 euro a persona.

Per la Casa di Giulietta i biglietti saranno disponibili solo online, fino a esaurimento delle disponibilità, sul sito museiverona.com, ma viene comunque consigliato acquistare il biglietto online in anticipo anche per visitare gli altri musei.

Riparte inoltre l'iniziativa "Turista nella mia città", che prevede visite guidate su prenotazione in varie sedi museali per cittadini veronesi e turisti che vogliono scoprire, o riscoprire, gli straordinari tesori d'arte e storia che sono custoditi nei Musei Civici di Verona.

Il costo di ogni singola visita è di 5 euro più il biglietto d’ingresso ed è gratuita per i ragazzi sotto i 14 anni.

Domenica 1° ottobre saranno proposte sette visite della durata di un’ora: alle 9.30 la Casa di Giulietta, alle 10 l’Anfiteatro Arena, alle 11 il Museo Lapidario Maffeiano, alle 11.30 la Galleria d’Arte Moderna Achille Forti Palazzo della Ragione, alle 15 il Museo degli Affreschi “G.B. Cavalcaselle”, alle 15.30 il Museo Archeologico al Teatro Romano, alle 16 il Museo di Storia Naturale e alle 16.30 il Museo di Castelvecchio.

I posti sono limitati e l’iscrizione è obbligatoria entro le ore 13 del sabato precedente alla visita.