Musei civici di Verona, ingresso a 1 euro per domenica e mercoledì gratuito per le donne

Nella giornata di oggi, 5 marzo, in città si svolge l'appuntamento con le domeniche a 1 euro nei Musei Civici di Verona, l’iniziativa che permette di visitare musei e monumenti a tariffa agevolata la prima domenica del mese, da ottobre a maggio.

Inoltre, nella stessa giornata, è possibile inoltre effettuare visite guidate su prenotazione al costo di 5 euro in varie sedi museali con l'iniziativa "Turista nella mia città".

In settimana inoltre i Musei civici cittadini saranno protagonisti di altre due iniziative dedicate alla Festa della Donna. L'8 marzo infatti tutte le donne potranno entrare gratuitamente ai musei per visitarne spazi ed esposizioni in corso.

Inoltre, nella Sala Boggian al Museo di Castelvecchio alle ore 13, le curatrici Alba di Lieto e Ketty Bertolaso condurranno una visita gratuita alla mostra “I disegni di Ferruccio Franzoia e la lezione di Carlo Scarpa”. La visita è compresa nel biglietto d'ingresso al museo, le donne entreranno gratuitamente vista la promozione in vigore per la Giornata internazionale per i diritti delle donne.