Nuovo appuntamento nei Musei civici di Verona con le domeniche a 1 euro

Nei Musei civici di Verona arriva il nuovo appuntamento con le domeniche ad 1 euro. Giornate speciali, promosse nel primo fine settimana del mese, per offrire a cittadini e turisti l’opportunità di immergersi, ad un prezzo speciale, nell’arte, nella cultura e nella storia.

Domenica 6 marzo, con la tariffa agevolata di 1 euro a persona, sarà possibile accedere in tutti i Musei civici cittadini.

È consigliato acquistare e prenotare l’ingresso online sul sito www.museiverona.com.

L'appuntamento è per tutte le prime domeniche del mese, fino a tutto maggio. Per accedere ai siti viene sottolineato che sono richiesti green pass e mascherina.

Inoltre ci sono ancora posti disponibili anche per l’iniziativa "Turista nella mia città", che prevede visite guidate su prenotazione al costo di 5 euro (oltre al biglietto d'ingresso) in varie sedi museali per cittadini veronesi e turisti che vogliono scoprire, o riscoprire, gli straordinari tesori d'arte e storia che sono custoditi nei Musei Civici di Verona. Per informazioni https://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=54524&tt=museo